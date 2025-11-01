En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش تند عضو دفتر رهبر انقلاب به اخبار جعلی

مهدی فضائلی، عضو دفتر رهبر انقلاب، به انتشار اخبار جعلی علیه فرزند رهبر انقلاب واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۶۴
| |
2527 بازدید

واکنش تند عضو دفتر رهبر انقلاب به اخبار جعلی

به گزارش تابناک، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‏اخبار جعلی و هدفمند این رسانه وابسته به منافقین (شبکه یک) که این روزها دارد به صورت فله‌ای تولید می‌شود، انسان را یاد این عبارت می‌اندازد؛ "خَسن و خُسین هرسه دختران مغاویه بودند که در مدينه آنان را گرگ دريد!"

به گزارش تابناک، براساس بررسی ها، اصل خبر خرید هتل توسط پسر رهبری دروغ است.

گفتگو با آقای گلپایگانی کاملا دروغ و قصه‌پردازی است و ایشان هیچ گفتگویی در این مورد نداشته‌اند.

گفتگوی خیالی برای باورپذیر کردن خبر دروغ در ذهن مخاطب است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی فضائلی میثم خامنه ای فرزند رهبر انقلاب شابعه
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انتساب تصویر میرهاشم حسینی به فرزند رهبر انقلاب
انتساب تصویر میرهاشم حسینی به فرزند رهبر انقلاب
سخنان خطرناک رسایی درباره بیت رهبری و فرزند رهبر انقلاب
میثم خامنه‌ای در راهپیمایی ۲۲ بهمن+عکس
حضور فرزند رهبر انقلاب و سردار قاآنی در یک مراسم
حضور فرزندان رهبر انقلاب در مراسم چهلم شهدای خدمت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bzE
tabnak.ir/005bzE