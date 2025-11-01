واکنش تند عضو دفتر رهبر انقلاب به اخبار جعلی

به گزارش تابناک، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اخبار جعلی و هدفمند این رسانه وابسته به منافقین (شبکه یک) که این روزها دارد به صورت فلهای تولید میشود، انسان را یاد این عبارت میاندازد؛ "خَسن و خُسین هرسه دختران مغاویه بودند که در مدينه آنان را گرگ دريد!"
به گزارش تابناک، براساس بررسی ها، اصل خبر خرید هتل توسط پسر رهبری دروغ است.
گفتگو با آقای گلپایگانی کاملا دروغ و قصهپردازی است و ایشان هیچ گفتگویی در این مورد نداشتهاند.
گفتگوی خیالی برای باورپذیر کردن خبر دروغ در ذهن مخاطب است.