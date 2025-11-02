انجمن مساله دار در آستانه بودجه هنگفت ملی/ اوتیسم در فراموشخانه نهادهای ناظر

در حالی که گزارشهای متعددی از عملکرد بحثبرانگیز "انجمن اوتیسم ایران" و احتمال واگذاری مدیریت بنیاد ملی به این نهاد در رسانهها منتشر شده، اما تعیین بهزیستی به عنوان متولی و حالا استقرار دبیرخانه اوتیسم در خراسان رضوی، عملاً این انجمن را از طریق نماینده خود در مشهد در موقعیت دستیابی به منابع مالی جدیدی قرار داده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بر اساس تصمیم رئیس بهزیستی، دبیرخانه اوتیسم ایران، در اداره کل بهزیستی خراسان رضوی مستقر شده و بر اساس محتوای نشست مربوطه، احمدرضا موحدی، نماینده انجمن اوتیسم ایران در مشهد نیز، به عنوان مسئول اجرای سند ملی اوتیسم فعالیت خواهد کرد. در این حالت قرار است سایر انجمنهای فعال در شهرهای مختلف به صورت شبکهای زیرمجموعه این ساختار قرار گیرند و مفاد سند ملی را اجرا کنند. و این آغاز نگرانی خانوادههاست که در تماس با تابناک مطرح میکنند.
یکی از اهداف مهم این تغییر، استقلال بنیاد اوتیسم از بنیاد بیماریهای خاص و تخصیص بودجه سالانه مستقیم به این حوزه است. در صورت محقق شدن این استقلال، بودجههای اختصاص یافته به اوتیسم مستقیماً در اختیار این حوزه قرار خواهد گرفت و باید برای بهبود خدمات، از جمله پوششهای بیمهای توانبخشی مورد استفاده قرار گیرد.
بودجه های میلیاردی جدید
با این حال، نگرانیهایی جدی از عملکرد گذشته بهزیستی در قبال نظارت بر انجمن اوتیسم وجود دارد. منتقدان اشاره میکنند که بهزیستی در سالهای گذشته نه تنها خدمات کافی به خانوادههای دارای فرزند اوتیسم ارائه نداده، بلکه در نظارت بر مراکز تحت پوشش خود نیز قصور کرده است. همچنین، سوابق برخی انجمنها در ارائه خدمات شفاف، زیر سؤال رفته است.
در چنین شرایطی که انجمن اوتیسم ایران در آستانه رسیدن به منابع جدیدتر قرار دارد و نگرانی خانواده ها هر روز بیشتر می شود، پرسش اصلی این است: آیا این ساختار جدید با وجود سوابق بحثبرانگیز انجمن، میتواند نماینده معتمدی برای جامعه اوتیسم باشد و با بهکارگیری بودجههای میلیاردی، خدمات ملموس و مؤثری به خانوادهها ارائه دهد؟
سابقه مالی مبهم؛ دغدغه اصلی خانوادهها
بر اساس اعلام خانوادههای دارای فرزند اوتیسم، در روند گذشته نه تنها بهرهای از منابع قبلی - اعم از کمکهای خیرین، نهادها و بانکها - نبردهاند، بلکه بخش عمدهای از این منابع صرف امور شخصی و خانوادگی شده است.
در روزهای گذشته، تابناک هشدارهای جدی درباره احتمال واگذاری دبیرخانه بنیاد ملی اوتیسم به انجمن اوتیسم ایران داده بود و با توجه به عملکرد این انجمن- مبتنی بر شواهد و مدارک مستند- خواستار توجه هیات دولت رئیس جمهور به این موضوع شده بود. اما این طیف در فراموشخانه محلس و دولت و دیگر نهادهای نظارتی قرار دارد.
تابناک ضمن ادامه پیگیری حق طیف اوتیسم، از مدیر محترم انجمن اوتیسم ایران رسما برای حضور در دفتر این رسانه و گفت و گو با برخی از خانواده های دارای فرزند طیف اوتیسم و دفاع از عملکرد خود و همکارانشان دعوت می کند.