مژده دایی درگذشت

مژه دایی، بازیگر تئاتر و سینما درگذشت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مازیار سیدی، کارگردان تئاتر که در نمایش «روی موج یکشنبه‌ها» با این هنرمند همکاری داشته است، این خبر را تایید کرد.

به گفته او، این بازیگر در اصفهان و نزد خانواده‌اش از دنیا رفته است.

مژده دایی متولد سال ۱۳۶۶، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران بود و در نمایش‌های «در اعماق» به کارگردانی سمیرا مهدوی‌شکیبا، «هر کس با تنهایی‌اش» به کارگردانی مهدی احمدپناه، «آشپزخانه» به کارگردانی محمدحسن معجونی، «ماجرای مترانپاژ» به کارگردانی محمدحسن معجونی، «چیز‌های سرد» به کارگردانی رامین اکبری، «می‌خواستم اسب باشم» به کارگردانی عباس غفاری و «روی موج یکشنبه‌ها» به کارگردانی مازیار سیدی ایفای نقش کرده بود.

هنوز اطلاعات دقیقی درباره مراسم تشییع و خاکسپاری او اعلام نشده است.

مژده دایی بازیگر تئاتر سینما دانشگاه تهران
