حقوق زیر ۴۵ میلیون تومان برای کارگران یعنی خط فقر

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اگر کارگر و کارمندی که زندگی استیجاری دارد، ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند یعنی زیر خط فقر زندگی می کند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان گلستان «رحمت الله نوروزی» نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر شنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی استاندارد اظهار کرد: امروز کسانی که در امر تولید در حال فعالیت هستند شرایط بسیار سختی دارند چرا که نیروی کار با وجود فعالیت این واحد‌ها معیشت خود را تامین می‌کنند.

وی افزود: در رابطه با استاندارد سازی محصولات که یکی از مهم‌ترین مراحل تولید یک کالا است باید این را در نظرداشته باشیم که هر اندازه در این حوزه منابع بیشتری را به آزمایشگاه‌های تخصصی اختصاص دهیم، بدون شک خروجی بهتری در رابطه با استاندار محصولات خواهیم داشت و تولیدات واحد‌های تولیدی نیز بازار بیشتری را کسب می‌کنند.

بیان کرد: به عقیده من بهتر است بجای آنکه در مجلس مدام به فکر تحقیق و تفحص باشیم، شرایط را برای تولید با کیفیت‌تر آماده کنیم.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی نوروزی ادامه داد: ما برای حضور پررنگ در بازار‌های جهانی نیازمند داشتن استاندارد‌های بین المللی آن کشور‌ها هستیم تا زمانی که محصولمان برای صادرات به کشوری ارسال شد به دلیل رعایت نشدن استاندار‌های آن کشور کالای ارسالی برگشت نخورد و از سوی دیگر باید شرایط آموزش را برای صادرکنندگان نسبت به استاندر‌های کشور‌های دیگر فراهم آوریم تا بتوانیم صادرات موفق تری داشته باشیم.