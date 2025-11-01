En
روایت رنجبران از دیدار با مهدی کروبی در پاییز ۸۴

اگر سعه‌صدر رهبری نبود، کروبی صلاحیت انتخابات ۸۸ را نمی‌گرفت
کد خبر: ۱۳۳۷۶۱۷
| |
802 بازدید

روایت رنجبران از دیدار با مهدی کروبی در پاییز ۸۴

به گزارش تابناک، محمدحسین رنجبران، فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت:

 پاییز ۸۴ بود که به دعوت آقای کروبی به دفتر ایشان در نزدیکی کاخ سعدآباد رفتم. از حدود سال ۸۰ خبرنگار او در مجلس بودم و رابطه نزدیکی با ایشان داشتم. از سر خیرخواهی به او گفتم: «رهبر انقلاب بعد از مجلس ششم به شما حکم عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند، اما بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در جلسات شرکت نمی‌کنید؛ این کار خوبی نیست.» گفت: «دلخورم... من چند ساعت خوابم برد و رأی مرا خوردند و...» گفتم: «حاج‌آقا، من در ستاد انتخابات بودم. آقای عبدالوند و پسر شما، حسین‌آقا، به ستاد آمدند. آن موقع نفر دوم بودید. تبریک گفتم، اما صراحتاً به من گفتند: وقتی آرای تهران و اصفهان بیاید، حاج‌آقا نفر سوم و احمدی‌نژاد نفر دوم خواهد شد.» صحبتم تمام نشده بود که حاج‌آقا، که به‌سختی تعادل خود را حفظ می‌کرد، دستش را روی گلوی من گذاشت و گفت: «اون‌ها گُه خوردند با تو!»

حالا اخیراً حاج‌آقا دوباره لب به سخن گشوده و حرف‌های نامربوطی درباره سال ۸۸ و رهبر انقلاب زده است.

جناب کروبی، یادتان هست اردیبهشت ۸۸ از من پرسیدید که چقدر شانس دارم؟ گفتم: با وجود آقای احمدی‌نژاد و موسوی، شما شانسی ندارید. اما آن موقع هم تصمیم نادرستی گرفتید و در مقابل مردم، نظام و رهبری ایستادید و در نهایت هم با بزرگواری نظام و رهبری از حصر بیرون آمدید.

 آیا فکر کرده‌اید اگر سعه‌صدر رهبری نبود، به استناد رفتارتان در انتخابات ۸۴، صلاحیت حضور مجدد در انتخابات ۸۸ را می‌گرفتید؟

پ. ن: اینها همه جدا از انتقاداتم به رفتار ناپسند نامزد پیروز در مناظره‌های سال ۸۸ است؛ آن انتقادات سر جای خود باقی است و خواهد بود.

محمدحسین رنجبران مهدی کروبی انتخابات احمدی نژاد موسوی مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام
