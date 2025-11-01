مالت میزبان کنفرانس جهانی «صنعت آینده و تولید هوشمند» در نوامبر ۲۰۲۵

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، کنفرانس جهانی ISM 2025 قرار است نوآوریهای تازه در حوزه صنعت و فناوری را به نمایش بگذارد و فرصتی فراهم کند تا شرکتهای صنعتی، استارتاپها، محققان و سیاستگذاران از سراسر جهان درباره آینده تولید گفتوگو کنند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایگاه رسمی اتحادیه اروپا (een.ec.europa.eu)، تمرکز اصلی رویداد بر چهار محور کلیدی است:
اتوماسیون پیشرفته و روباتیک صنعتی
کاربرد هوش مصنوعی در تولید و زنجیره تأمین
پایداری و کاهش ردپای کربن در کارخانهها
همافزایی میان دانشگاه و صنعت برای توسعه فناوریهای نو
در کنار سخنرانیها و پنلهای تخصصی، بخش «Matchmaking» یا شبکهسازی تجاری برگزار خواهد شد که به شرکتکنندگان امکان میدهد با شرکای صنعتی بینالمللی مذاکره و همکاری جدید ایجاد کنند.
مسئولان برگزاری اعلام کردهاند که حضور در این رویداد برای شرکتهای فعال در حوزه تولید، مواد پیشرفته و اتوماسیون صنعتی، میتواند دروازهای به سمت بازارهای اروپایی و فناوریهای نسل آینده باشد.