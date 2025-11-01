En
مالت میزبان کنفرانس جهانی «صنعت آینده و تولید هوشمند» در نوامبر ۲۰۲۵

کنفرانس بین‌المللی Industry of the Future and Smart Manufacturing (ISM 2025) از ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۴ (۱۲ تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵) در شهر والِتا، مالت برگزار می‌شود.
به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، کنفرانس جهانی ISM 2025 قرار است نوآوری‌های تازه در حوزه صنعت و فناوری را به نمایش بگذارد و فرصتی فراهم کند تا شرکت‌های صنعتی، استارتاپ‌ها، محققان و سیاست‌گذاران از سراسر جهان درباره آینده تولید گفت‌وگو کنند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایگاه رسمی اتحادیه اروپا (een.ec.europa.eu)، تمرکز اصلی رویداد بر چهار محور کلیدی است:

  • اتوماسیون پیشرفته و روباتیک صنعتی

  • کاربرد هوش مصنوعی در تولید و زنجیره تأمین

  • پایداری و کاهش ردپای کربن در کارخانه‌ها

  • هم‌افزایی میان دانشگاه و صنعت برای توسعه فناوری‌های نو

در کنار سخنرانی‌ها و پنل‌های تخصصی، بخش «Matchmaking» یا شبکه‌سازی تجاری برگزار خواهد شد که به شرکت‌کنندگان امکان می‌دهد با شرکای صنعتی بین‌المللی مذاکره و همکاری جدید ایجاد کنند.

مسئولان برگزاری اعلام کرده‌اند که حضور در این رویداد برای شرکت‌های فعال در حوزه تولید، مواد پیشرفته و اتوماسیون صنعتی، می‌تواند دروازه‌ای به سمت بازارهای اروپایی و فناوری‌های نسل آینده باشد.

