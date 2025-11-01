NVIDIA پلتفرم دیجیتال «توأم مجازی» برای صنعت تولید معرفی کرد

شرکت NVIDIA اعلام کرده است که پلتفرم «Omniverse Mega Blueprint» خود را به منظور ساخت توأم­‌های مجازی (Digital Twin) مقیاس کارخانه‌ای و روباتیک در سطح صنعت تولید گسترش می‌دهد. این حرکت گامی مهم برای تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در تولید به شمار می‌رود

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت NVIDIA با همکاری شرکت‌هایی چون Siemens، FANUC و Foxconn Fii، بخش صنعتی خود را برای تبدیل کارخانه‌ها به محیط‌هایی هوشمند و متصل آماده می‌کند.

پلتفرم Omniverse Mega Blueprint شامل کتابخانه‌های نرم‌افزاری جدیدی شده است که امکان شبیه‌سازی کامل کارخانه را با داده‌های زنده عملیاتی می‌دهد. Siemens اولین شرکتی است که نرم‌افزار «توأم مجازی» خود را با این کتابخانه انطباق داده و در حال آزمایش بتا است.

در این مدل، تولیدکنندگان قادر خواهند بود خطوط تولید، روبات‌ها و تجهیزات را در فضای سه‌بعدی مجازی طراحی، بهینه‌سازی و رصد کنند. FANUC و Foxconn Fii نیز اولین تولیدکنندگانی هستند که مدل روباتیک خود را به صورت Open USD (فرمت داده باز) در این پلتفرم وارد کرده‌اند.

از منظر اثرگذاری، این فناوری می‌تواند به چند نکته مهم منجر شود:

کاهش زمان و هزینه‌های راه‌اندازی کارخانه‌های جدید یا تغییر خط تولید

افزایش انعطاف‌پذیری در پاسخ به تغییرات تقاضا یا شرایط بازار

بهبود کارایی و کاهش خطا در تولید با بهره‌گیری از شبیه‌سازی و داده‌های لحظه‌ای

در نتیجه، صنعت تولید که غالباً با هزینه‌های بالای ثابت و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین روبه‌روست، با این نوع فناوری‌ها می‌تواند سریع‌تر به «کارخانه هوشمند» تبدیل شود.

پیشرفت‌هایی که NVIDIA و شرکایش در حوزه تولید رقم می‌زنند، نشان می‌دهد که «هوش مصنوعی صنعتی» و «توأم مجازی» اکنون از مرحله تحقیق و توسعه به مرحله اجرا و مقیاس واقعی رسیده‌اند. تأثیر این روند را احتمالاً در کاهش هزینه تولید، افزایش سرعت راه‌اندازی و انعطاف بیشتر کارخانه‌ها خواهیم دید.