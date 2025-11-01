En
جدول واقعی با بازگشت ۳ امتیاز تیم‌های متخلف

بر اساس رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، سه امتیاز کسر شده از سه باشگاه لیگ برتری فجرسپاسی، شمس آذر و استقلال خوزستان به این تیم‌ها برگشت.
۳ امتیاز تیم‌های متخلف برگشت؛ جدول واقعی شد + عکس

طبق رأی نهایی، هر یک از این سه باشگاه باید مبلغ ۶ میلیارد تومان جریمه نقدی پرداخت کنند.

به گزارش تابناک، با اعلام سازمان لیگ پیش از آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر، سه تیم فجرسپاسی، شمس آذر و استقلال خوزستان به دلیل تخلفات مرتبط با دستورالعمل جرایم آئین‌نامه صدور مجوز باشگاهی از سوی کمیته انضباطی با کسر سه امتیاز مواجه شدند و لیگ را با منفی سه امتیاز آغاز کردند.

با این حال، پس از بررسی‌های انجام ‌شده در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، رأی جدیدی صادر شد که بر اساس آن، سه امتیاز کسرشده از این تیم‌ها بازگردانده شد. طبق رأی نهایی، هر یک از این سه باشگاه باید مبلغ ۶ میلیارد تومان جریمه نقدی پرداخت کنند.

متن رأی صادر شده به شرح زیر است:

*در خصوص تجدیدنظرخواهی مؤسسه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین نسبت به دادنامه کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیارد و چهارصد میلیون ریال و کسر سه امتیاز از نتایج مسابقات فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ بعلاوه ممنوعیت از جذب بازیکن خارجی بابت عدم رعایت ۸ معیار از معیارهای درجه A و عدم دریافت مجوز باشگاهی در لیگ برتر و نیز پرداخت مبلغ پنج میلیارد و دویست میلیون ریال بابت عدم رعایت ۴ معیار از معیارهای درجه B برای سال سوم صادر شده است. تجدیدنظرخواه با توجه به مهلت اعطایی از سوی ارکان قضائی فدراسیون فوتبال (کمیته‌های انضباطی و استیناف)، موفق به رفع تعدادی از نقایص مربوط به معیارها شده و مدارک مربوط به رعایت آن معیارها را نیز ارائه کرده ولیکن کافی در رفع تمامی هر یک از معیارها نیست. علیهذا نظر به ملاحظه گزارش کمیته صدور مجوز باشگاهی و لوایح و مستندات ارائه‌شده از سوی باشگاه تجدیدنظر خواه، کلیه نواقص مرتبط با معیارهای درجه A و B رفع نشده از این رو استمرار مجازات مقرر در این بند مبتنی بر مقررات قانونی است لذا با توجه به استمرار نقایص، ادله و مستندات موجود و عدم رفع تمام آن در مهلت مقرر، ایراد مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه که موجب خدشه به دادنامه نماید به عمل نیامده و رأی بدوی، منطبق با مقررات تشخیص داده می‌شود، لذا مستنداً به مواد ۹۳ و ۱۰۶ از مقررات انضباطی با تقلیل جزای نقدی جمعاً به پانزده میلیارد ریال، و تبدیل مجازات کسر امتیاز به جزای نقدی به مبلغ شصت میلیارد ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته تأئید و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

*در خصوص تجدیدنظرخواهی مؤسسه فرهنگی ورزشی فجرشهید سپاسی نسبت به دادنامه کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال و کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت تماشاگران در شش مسابقه خانگی بابت عدم رعایت ۸ معیار از معیارهای درجه A و نیز پرداخت مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت عدم رعایت ۶ معیار از معیارهای درجه B برای سال سوم و کسر سه امتیاز از نتایج مسابقات فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ بعلاوه ممنوعیت از جذب بازیکن خارجی بابت عدم دریافت مجوز باشگاهی در لیگ آزادگان صادر شده است. تجدیدنظرخواه با توجه به مهلت اعطایی از سوی ارکان قضائی فدراسیون فوتبال (کمیته‌های انضباطی و استیناف)، موفق به رفع تعداد قابل توجهی از نقایص مربوط به معیارها شده و مدارک مربوط به رعایت آن معیارها را نیز ارائه کرده ولیکن کافی در رفع تمامی هر یک از معیارها نیست. علیهذا نظر به ملاحظه گزارش کمیته صدور مجوز باشگاهی و لوایح و مستندات ارائه‌شده از سوی باشگاه تجدیدنظر خواه، کلیه نواقص مرتبط با معیارهای درجه A و B رفع نشده از این رو استمرار مجازات مقرر در این بند مبتنی بر مقررات قانونی است لذا با توجه به استمرار نقایص، ادله و مستندات موجود و عدم رفع تمام آن در مهلت مقرر، ایراد مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه که موجب خدشه به دادنامه نماید به عمل نیامده و رأی بدوی، منطبق با مقررات تشخیص داده می‌شود، لذا مستنداً به مواد ۹۳ و ۱۰۶ از مقررات انضباطی با تقلیل جزای نقدی جمعاً به شش میلیارد ریال، و تبدیل مجازات کسر امتیاز به جزای نقدی به مبلغ شصت میلیارد ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته تأئید و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

*در خصوص تجدیدنظرخواهی مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان نسبت به دادنامه کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیارد و چهارصد میلیون ریال و کسر سه امتیاز از نتایج مسابقات فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ بعلاوه ممنوعیت از جذب بازیکن خارجی بابت عدم رعایت ۸ معیار از معیارهای درجه A و عدم دریافت مجوز باشگاهی در لیگ برتر و نیز پرداخت مبلغ پنج میلیارد و دویست میلیون ریال بابت عدم رعایت ۴ معیار از معیارهای درجه B برای سال سوم صادر شده است. تجدیدنظرخواه با توجه به مهلت اعطایی از سوی ارکان قضائی فدراسیون فوتبال (کمیته‌های انضباطی و استیناف)، موفق به رفع تعدادی از نقایص مربوط به معیارها شده و مدارک مربوط به رعایت آن معیارها را نیز ارائه کرده ولیکن کافی در رفع تمامی هر یک از معیارها نیست. علیهذا نظر به ملاحظه گزارش کمیته صدور مجوز باشگاهی و لوایح و مستندات ارائه‌شده از سوی باشگاه تجدیدنظر خواه، کلیه نواقص مرتبط با معیارهای درجه A و B رفع نشده از این رو استمرار مجازات مقرر در این بند مبتنی بر مقررات قانونی است لذا با توجه به استمرار نقایص، ادله و مستندات موجود و عدم رفع تمام آن در مهلت مقرر، ایراد مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه که موجب خدشه به دادنامه نماید به عمل نیامده و رأی بدوی، منطبق با مقررات تشخیص داده می‌شود، لذا مستنداً به مواد ۹۳ و ۱۰۶ از مقررات انضباطی با تقلیل جزای نقدی جمعاً به پانزده میلیارد ریال، و تبدیل مجازات کسر امتیاز به جزای نقدی به مبلغ شصت میلیارد ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته تأئید و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

۳ امتیاز تیم‌های متخلف برگشت؛ جدول واقعی شد + عکس

