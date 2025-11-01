عذرخواهی ناهید کیانی از مردم

به گزارش تابناک؛ مسابقات تکواندو قهرمانی جهان، اخیرا در چین به اتمام رسید و تیم بانوان ایران با عملکردی دور از انتظار و بدون کسب حتی یک مدال به کار خود پایان داد.

ناهید کیانی قهرمان دوره گذشته مسابقات جهانی و دارنده مدال نقره المپیک پاریس یکی از چهره‌های پُرامید تیم تکواندو بانوان ایران بود که نتوانست در جهانی ۲۰۲۵ چین عملکرد خوبی داشته و حذف زودهنگامی داشت.

او با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود بابت این حذف از مردم عذرخواهی کرد و معتقد است که این شکست درسی بزرگی به وی داده تا بتواند دوباره برای کسب نتایج خوب از جا بلند شود.