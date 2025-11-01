En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عذرخواهی ناهید کیانی از مردم

نایب قهرمان تکواندو بازی‌های المپیک پاریس بابت شکست در مسابقات قهرمانی جهان از مردم عذرخواهی کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۹۱
| |
784 بازدید
|
۴

عذرخواهی ناهید کیانی از مردم

به گزارش تابناک؛ مسابقات تکواندو قهرمانی جهان، اخیرا در چین به اتمام رسید و تیم بانوان ایران با عملکردی دور از انتظار و بدون کسب حتی یک مدال به کار خود پایان داد.

ناهید کیانی قهرمان دوره گذشته مسابقات جهانی و دارنده مدال نقره المپیک پاریس یکی از چهره‌های پُرامید تیم تکواندو بانوان ایران بود که نتوانست در جهانی ۲۰۲۵ چین عملکرد خوبی داشته و حذف زودهنگامی داشت.

او با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود بابت این حذف از مردم عذرخواهی کرد و معتقد است که این شکست درسی بزرگی به وی داده تا بتواند دوباره برای کسب نتایج خوب از جا بلند شود.

عذرخواهی ناهید کیانی از مردم

اشتراک گذاری
برچسب ها
ناهید کیانی مسابقات تکواندو مدال نقره المپیک بانوان عذرخواهی
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
همه مدال‌آوران کاروان ایران در بازی‌های آسیایی بحرین
نایب‌قهرمانی مردان در سایه‌ی ناکامی زنان؛ نتایج آینه بی لیاقتی/ تکواندوی ایران در ووشی روی مرز بحران
۲ طلا و ۲ نقره برای کشتی ساحلی جوانان ایران در آسیا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
5
پاسخ
خیلی مهم نیست.معذرت خواهی هم لازم نیست. مسائل اخلاقی و رعایت مقررات از همه موفقیت ها و شکست های یک ورزشکار مهمتره
تختی به خاطر مدال هاش تختی نیست. بلکه به خاطر اخلاق در کشتی تختی شد. پس هدف اصلی رو با این معذرت خواهی ها گم نکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
3
پاسخ
بابا دلت خوشه ملت انقدر بدبختی دارن کی تکواندو براش مهمه
حالا مثلا اگه همه تون طلا گرفته بودین فکر کردید چه مشکلی از ما حل میشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
3
2
پاسخ
کسی که ار دنیای حرفه ای دور بشه و درگیر جواشی و عمل های زیبایی و ... بشه دیگه هیچ وقت چیزی نمیشه
این بابا اگر دیگه مدال اورد. این خط این نشون
بختگان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
2
3
پاسخ
تو که تقصیری نداری دختر جان!!!اونی باید شرمنده باشه که حیثیت ورزشکاراری خوبمون رو وجه المصالحه به پست رسیدن خانواده اش میکنه!!!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۰۹ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۶۷ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005by3
tabnak.ir/005by3