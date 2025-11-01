En
کوثری در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

درخواست مذاکره آمریکا با ایران را تکذیب می‌کنم/آنها به دنبال عملیات روانی هستند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اخبار منتشر شده در ارتباط با درخواست آمریکا از عمان برای مذاکره با ایران را رد کرد و گفت: هدف از انتشار این اخبار بیشتر عملیات روانی است.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۸۹
232 بازدید

 

درخواست مذاکره آمریکا با ایران را تکذیب می‌کنم/آنها به دنبال عملیات روانی هستند

سردار اسماعیل کوثری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با گزارش بغداد الیوم مبنی بر اینکه ایران پیامی از آمریکا از طریق عمان برای از سرگیری مذاکرات دریافت کرده است، اظهار کرد: این مسائلی که مطرح می شود بیشتر عملیات روانی است و این خبر را تکذیب می کنم.

کوثری با اشاره به سابقه بد آمریکایی ها در موضوع مذاکرات، افزود: آن زمان که آمریکا با ما مذاکره می کرد چرا به مراکز هسته ای ما حمله کرد؟ این موضوعات عملیات روانی است می خواهند خودشان را مظلوم نشان بدهند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما دهها بار با آمریکاییها به صورت مستقیم و غیرمستقیم مذاکره کرده ایم اما در هیچ یک از این مذاکرات آنها به تعهداتشان عمل نکرده اند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به 13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی، یادآور شد: بعد از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، 53 نفر از جاسوسان آمریکایی در اختیار دانشجویان پیرو خط امام بودند، آقای بهزاد نبوی با آمریکا مذاکره کرد و این افراد آزاد شدند و آن زمان مقرر شد که آمریکا پول های بلوکه شده ایران را آزاد کند، اما به دلیل بدعهده آمریکا این وعده عملی نشد و این اتفاق نیفتاد.

به گزارش تابناک، بغداد الیوم گزارش داد: در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و مذاکرات متوقف‌شده در مورد مسئله هسته‌ای ایران، منابع دیپلماتیک در تهران فاش کردند که ایالات متحده از طریق سلطنت عمان پیامی به ایران در مورد احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای که از ژوئن گذشته به حالت تعلیق درآمده بود، ارسال کرده است.

این گزارش افزود: این اقدام، تلاش‌های دیپلماتیک بین دو طرف را پس از ماه‌ها رکود، دوباره به جریان می‌اندازد.

بغداد الیوم در ادامه مدعی شد: منابع دیپلماتیک در تهران اعلام کردند که ایران از طریق سلطنت عمان پیامی از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد از سرگیری مذاکرات هسته‌ای که چندین ماه متوقف شده بود، دریافت کرده است.

این گزارش مدعی شد: پیامی که به مسقط رسید، تمایل واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را تأیید کرد و رئیس جمهور ترامپ در آن قصد خود را برای دستیابی به توافق جدید با جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد.

مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات هسته ای محمد کوثری عمان
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
tabnak.ir/005by1
