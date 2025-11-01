چند دانشجو بر اثر گازگرفتگی روانه ICU شدند

چند دانشجو در پردیس فرهنگیان خرم‌آباد بر اثر نشتی گاز دچار مسمومیت و راهی ICU شدند؛ با وجود ناایمنی خوابگاه‌ها، دانشگاه از تعطیلی یا تخلیه آن خودداری می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ دانشجو معلمان پردیس فرهنگیان کمالوند خرم‌آباد در شرایطی نگران‌کننده به تحصیل و اقامت خود ادامه می‌دهند؛ شرایطی که به گفته‌ی منابع دانشجویی، نه‌تنها استاندارد‌های سکونت و ایمنی خوابگاه‌ها رعایت نمی‌شود، بلکه در روز‌های اخیر حادثه گازگرفتگی چند دانشجو را روانه بیمارستان کرده است.

بر اساس گفته یکی از دانشجویان از ابتدای سال تحصیلی جاری، به دلیل نیمه‌کاره بودن ساختمان اصلی خوابگاه و غیرقابل سکونت بودن آن، مدیر پردیس ناچار شده دانشجویان را در سایر اتاق‌ها اسکان دهد؛ به‌گونه‌ای که برخی دانشجویان حتی در کف اتاق‌ها و خارج از ظرفیت مجاز شب را به صبح می‌رسانند. با وجود این وضعیت، کلاس‌ها به‌صورت عادی برگزار شده و خوابگاه‌ها بیش از ظرفیت خود پذیرش داشته‌اند تا ساختمان‌های جدید آماده شود.

وی افزود: دو شب پیش اما، نقص فنی در موتورخانه یکی از خوابگاه‌ها و نشتی گاز موجب گازگرفتگی چند دانشجو شد که به گفته‌ی شاهدان، یکی از آنان به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) منتقل شده است. با این حال، تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی از سوی دانشگاه انجام نشده و دانشجویان از تلاش مدیریت برای پنهان نگه داشتن حادثه سخن می‌گویند.

وی در ادامه بیان کرد: منابع دانشجویی همچنین از تکرار حادثه مشابه در یکی از اتاق‌ها در شب گذشته خبر داده و می‌گویند در حالی‌که تعمیرات موتورخانه در جریان است، دانشگاه از تخلیه موقت خوابگاه و انتقال دانشجویان به محل ایمن خودداری می‌کند. این در حالی است که سرمای هوا نیز شرایط را برای دانشجویان دشوارتر کرده است.

دانشجویان تأکید کردند: صدای ما به جایی نمی‌رسد و کسی پاسخگوی وضعیت ایمنی و رفاهی پردیس نیست؛ تنها خواسته‌ی ما رسیدگی فوری مسئولان دانشگاه فرهنگیان و وزارت علوم به این وضعیت بحرانی است تا پیش از وقوع حادثه‌ای جبران‌ناپذیر، اقدامی صورت گیرد.