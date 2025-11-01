En
ارسال پیام به ایران از سوی آمریکا صحت ندارد

یک منبع آگاه گزارش‌های رسانه‌ای درباره ارسال پیام از سوی آمریکا به ایران را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۷۳
6 بازدید
ارسال پیام به ایران از سوی آمریکا صحت ندارد

یک منبع آگاه درباره اخبار مربوط به ارسال پیام از سوی آمریکا به ایران از طریق سلطنت عمان به خبرنگار تسنیم گفت: چنین خبری صحت ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پیشتر بغداد الیوم مدعی شده بود که ایالات متحده از طریق سلطنت عمان پیامی برای ایران فرستاده که به امکان ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای متوقف‌شده از ماه ژوئن گذشته مربوط می‌شود.

مقامات ایران ضمن بیان اینکه ایران به مسیر دیپلماسی پایبند است، بارها تاکید کرده‌اند که مذاکره‌ای که نتایج از پیش تعیین شده و یک طرفه داشته باشد، مورد قبول نیست.

پیشتر، مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری خود در کشور عمان اعلام کرد که دولت آمریکا آمادگی برای مذاکره بر اساس اصل برابری نشان نمی‌دهد که این مسئله ایران را وادار می‌کند که هیچ توجیهی را برای ادامه مذاکرات در سایه شرایط کنونی نبیند.

آمریکا عمان مذاکرات هسته ای پیام آمریکا به ایران مجید تخت روانچی ایران
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
