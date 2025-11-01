آزمون استخدامی بانک مرکزی مدتی قبل برگزار شد، امروز در کانون اعتراضات هزاران داوطلب قرار گرفته است؛ داوطلبانی که معتقدند وعده‌ «جذب نخبگان اقتصادی» جای خود را به آزمونی پر از خطا، ابهام و بی‌عدالتی داده است.

آزمون استخدامی بانک مرکزی که در ۲۸ شهریورماه با شعار «جذب نخبگان اقتصاد و تأمین نیروی انسانی متخصص» برگزار شد، حالا به محل مناقشه‌ای گسترده میان داوطلبان و متولیان تبدیل شده است؛ مناقشه‌ای که دامنه آن از ناهمخوانی سؤالات تا اتهام نقض عدالت استخدامی گسترده شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی در مردادماه اعلام کرده بود این آزمون با هدف به‌کارگیری ۶۰۰ نفر نیروی رسمی برگزار می‌شود.

۴۲ هزار و ۸۴۶ نفر متقاضی که گفته شده با پرداخت مبلغ ثبت‌نام نیم‌میلیونی (در مجموع بیش از ۲۱ میلیارد تومان) در این رقابت شرکت کردند؛ رقابتی که اکنون بسیاری از شرکت‌کنندگان آن را غیراستاندارد، مبهم و ناقض حقوق داوطلبان می‌دانند.

جزئیات اعتراض به آزمون استخدامی بانک مرکزی

بسیاری از داوطلبان معترض می‌گویند سؤالات آزمون اسخدامی بانک مرکزی نه بر اساس اصول علمی، بلکه بدون تناسب سطح دشواری و خارج از منابع اعلام‌شده طراحی شده بودند. به عنوان نمونه و به‌ گفته برخی شرکت‌کنندگان، در تعدادی از دروس تنها ۱۰ تا ۱۲ سؤال آمده بود، و در مواردی چند سؤال از یک مبحث تکرار شده بود و این یعنی نبودِ تنوع علمی و بی‌اعتنایی به استاندارد‌های سنجش شایستگی.

اما آنچه اعتراضات را پررنگ‌تر کرد، حذف بخشی از سؤالات پس از برگزاری آزمون بود. موضوعی که در کارزاری در این خصوص مطرح شده است که مجری اعلام کرده این سؤالات به‌دلیل «اشکال نگارشی» کنار گذاشته شده‌اند، حال آنکه حذف چند سؤال از یک درس عملاً به معنی تغییر وزن علمی آزمون و تأثیر مستقیم بر نمره افراد است.

به بیان دیگر؛ مثلاً تعداد سؤالات یکی از دروس ۱۰ سؤال بوده و با حذف ۲ تا از سؤالات، به نوعی ۲۰ درصد از سؤالات حذف شده است. در صورتی که انتظار می‌رود مجری آزمون قبل از انتشار سؤالات، آنها را مرور کرده و سؤالات دارای اشکالات نگارشی نباشد.

یکی از داوطلبان گفته است: «اگر برخی از سؤالات اشتباه نگارشی داشته‌اند، چرا قبل از انتشار بررسی نشد؟ آیا باید تا بعد از آزمون صبر کنیم تا بگویند اشتباه کردیم؟»

ظرفیت‌هایی که پس از آزمون آب رفتند؟!

اعتراض دیگر، به ابهام عجیب در ظرفیت رشته‌ها برمی‌گردد. برخی داوطلبان می‌گویند ظرفیت‌ها به‌صورت کلی اعلام شده و پس از آزمون تغییر کرده‌اند.

در این باره، یکی از شرکت‌کنندگان به خبرنگار تابناک گفته است: «من در ردیف ۴۱ دفترچه، رشته اقتصاد، سهمیه ۳ درصد شرکت کردم. بعد از انتشار فایل ظرفیت‌ها دیدم تنها داوطلب همین ردیفم و رقیب ندارم. اما بعداً فهمیدم ظرفیت رشته من را صفر کردند! یعنی از اول برای جای خالی‌نشده آزمون دادم. این مصداق تضییع آشکار حق داوطلب است.» وی افزود: ایرادات و اشکالات زیادی در برگزاری آزمون بود که نه سازمان مدیریت دولتی و نه بانک مرکزی، هیچ کدام گردن نمیگیرند!

این شرکت‌کننده و جمعی دیگر از معترضین خواستار ابطال یا تعدیل ظرفیت‌های آزمون هستند و می‌گویند بانک مرکزی و سازمان مدیریت دولتی هیچ‌کدام مسئولیت ایرادات آزمون را برعهده نگرفته‌اند.

سهمیه‌ها و عدالت استخدامی زیر سؤال

به گفته برخی از داوطلبان، بانک مرکزی در اعمال سهمیه‌ها نیز از چارچوب قانونی خارج شده است. به‌طور مشخص، در کد‌های شغلی ۱۹ و ۲۰ (مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی)، ظرفیت سهمیه آزاد نصف سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران تعیین شده؛ در حالی که نسبت داوطلبان این دو گروه برعکس بوده است. در کد ۲۵ ستادی نیز بنا به اعلام داوطلبان، ۴۲۲۵ نفر برای تنها دو ظرفیت رقابت کرده‌اند. این موارد از نگاه معترضان نقض صریح مواد ۲۱ و ۴۱ قانون خدمات ایثارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی است.

در ادامه فهرست اعتراض‌ها، شکایاتی از نحوه تصحیح پاسخ‌نامه‌ها و اعلام نمرات دیده می‌شود. داوطلبان این آزمون مدعی‌اند در کارنامه‌ها، نمراتشان با پاسخ‌های درست تطابق ندارد و حتی در برخی رشته‌ها داوطلبان با نمره بالاتر مردود و کسانی با نمره پایین‌تر پذیرفته شده‌اند.

به‌عنوان نمونه، در رشته حسابداری (کد‌های ۸ و ۹) این تناقض بار‌ها مشاهده شده است. برخی داوطلبان می‌گویند سیستم تصحیح فاقد دقت بوده و مجری آزمون نیز به «اختلال و خطا‌های فنی» اذعان کرده است.

اعتراضات جمعی داوطلبان اکنون به کارزار مجازی کشیده شده است؛ کارزاری که هدفشان پیگیری حقوق تضییع‌شده و مطالبه پاسخگویی بانک مرکزی و سازمان اداری و استخدامی است.

توضیحات بانک مرکزی

روابط عمومی بانک مرکزی در خصوص اعتراضات مطرح شده پیرامون آزمون استخدامی بانک مرکزی اعلام کرده است: «برگزاری آزمون این بانک با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان مجری رسمی آزمون انجام شده است. بانک مرکزی نقشی در انتخاب این مرکز نداشته و صرفاً متقاضی برگزاری آزمون بوده است.



دفترچه آزمون و جداول رشته‌ها پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی منتشر شده، اما اشتباه در ثبت کد رشته‌ها توسط مجری آزمون رخ داده که منجر به انتشار اصلاحیه شده است.

ظرفیت پذیرش نهایی از پیش توسط سازمان اداری و استخدامی تصویب و به مجری اعلام شده و بانک تأکید دارد که این ظرفیت‌ها شفاف و قانونی بوده است. بارگذاری و اصلاح کارنامه‌ها به صورت مستقل و توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی انجام شده و بانک مرکزی در این فرآیند هیچ مداخله‌ای نداشته است.



مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات طبق اطلاعیه بانک، مجری آزمون (مرکز آموزش مدیریت دولتی) است و بانک‌مرکزی صرفاً پس از اعلام نتایج نهایی و معرفی پذیرفته‌شدگان ۲برابر ظرفیت، مراحل استخدام را بر عهده خواهد گرفت. این بانک طی مکاتبه با سازمان امور استخدامی نیز موارد شکایات واصله به بانک مرکزی را ارسال و درخواست بررسی در آن سازمان کرده است»