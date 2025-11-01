میلاد تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم در مورد آخرین وضعیت صابر کاظمی، ملی‌پوش پیشین والیبال ایران که در اثر حادثه‌ای در قطر،‌ دچار ایست قلبی و مرگ مغزی شده است، اظهار داشت: شنبه هفته قبل به ما اطلاع دادند که صابر کاظمی در استخر محل اقامتش در قطر، دچار حادثه شده است. ما از طریق همراه او شنیدیم که قبل از ورود به استخر و در حالی که هنوز لباس بر تن داشت، احسای برق‌گرفتگی داشت، به زمین افتاد و دچار ایست قلبی شد. سپس آمبولانس آمد و احیا شد.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: پزشکان قطری،‌ فردای حادثه به ما اطلاع دادند که صابر مشکوک به مرگ مغزی است و در 2 روز آینده، دستگاه‌ها را قطع می‌کنند. اینجا بود که فدراسیون والیبال با اصرار خانواده صابر تلاش کرد او را به تهران منتقل کنند. خانواده صابر همان موقع درخواست کردند که جزئیات وضعیت فرزندشان رسانه‌ای نشود و ما هم جریان را مدیریت کردیم.

تقوی گفت: پس از اینکه پزشکان قطری در مورد مرگ مغزی، اعلام قطعیت کردند، اقدامات لازم برای انتقال او به ایران اتفاق افتاد. ما گفته بودیم با توجه به اینکه اخبار ناامید‌کننده‌ای از پزشکان قطری به دست ما می‌رسد، می خواهیم صابر را ایران بیاوریم.

او تصریح کرد: این انتقال با مشکلات زیادی همراه بود چون قطری‌ها همراهی نمی‌کردند و معتقد بودند انتقال او کمکی به وضعیتش نخواهد کرد. همچنین طبق قوانین داخلی بیمارستان باید دستگاه‌ها را قطع می‌کردند. اینجا بود که وزیر بهداشت قطر ورود کرد و ما صابر را به ایران آوردیم.

رئیس فدراسیون والیبال اضافه کرد: پزشکان ایرانی هم پس از معاینه،‌ نظر پزشکان قطری را تایید کردند. این موضوع در جلسه‌ای به اطلاع خانواده صابر رسید. او در حال حاضر دچار فقدان عملکرد مغزی است ولی قلب و ریه او به کمک دستگاه کار می‌کند و سالم است. او شرایط امیدوارکننده‌ای ندارد،‌کلیه‌های او درست کار نمی‌کند ولی باید خودمان را جای خانواده صابر بگذاریم و آنها را درک کنیم.

او ادامه داد: ما از روز نخست ناامید نبودیم و نیستیم. نمی‌گویم در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم شنید اما در این گونه موارد ممکن است معجزه‌هایی هم اتفاق بیفتد. شرایط جسمی صابر خوب نیست. منتظر هستیم تا پزشکان و خانواده صابر، تصمیم‌های بعدی را بگیرند.

تقوی درباره شایعه برق‌‌گرفتگی صابر کاظمی گفت: شخصی که در استخر کنار صابر بود پس از افتادن او، سرش را روی پایش گذاشت و شنیده بود صابر گفته «بدجوری برق منو گرفت» ولی بر اساس بررسی‌های پزشکی، یکی از شریان‌های اصلی مغز که متصل به نخاع بوده دچار پارگی شده و این پارگی به صابر شوک شدیدی وارد کرده است.