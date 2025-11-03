En
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

خوراک دام با قیمت دلال‌ها به دست مرغدار می‌رسد/ تولید مرغ دیگر صرفه اقتصادی ندارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه خوراک دام و طیور یا یافت نمی شود و اگر هم یافت شود با قیمت های دلالی به دست متقاضیان می رسد که صرفه اقتصادی برای آنها ندارد، گفت: به همین دلیل حتما هم در بحث کمبود مرغ و قیمت آن دچار مشکل و کمبود می شویم.
کمبود خوراک دام و طیور مشکلات عدیده‌ای در قیمت‌ها ایجاد می‌کند/خوراک با قیمت‌های دلالی به دست متقاضیان می‌رسد

رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی و همچنین بحث گرانی ها و اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس در این زمینه، اظهار کرد: تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی، از اصول ذاتی نظام، دولت و و وزارت جهاد کشاورزی است. متاسفانه الان در بحث نهاده های دامی،  خوراک دام و طیور به شدت دچار مشکل هستیم.

خوراک دام و طیور یا یافت نمی شود و اگر هم یافت شود با قیمت های دلالی به دست متقاضیان می رسد که صرفه اقتصادی برای آنها ندارد. این موضوع باعث شده تا اکنون جوجه ریزی با کندی مواجه و یا در این بخش اتلاف صورت بگیرد و در فصل برداشت که این جوجه ها به مرغ تبدیل می شوند، حتما هم در بحث کمبود مرغ و قیمت آن دچار مشکل و کمبود می شویم. 

وی افزود: جوجه ریزی و تولیدات دامی در همین فصل آغاز شده و غالبا مرغداران و دامداران در موضوع خوراک دام و طیور گلایه دارند. خوراک دام و طیور یا یافت نمی شود و اگر هم یافت شود با قیمت های دلالی به دست متقاضیان می رسد که صرفه اقتصادی برای آنها ندارد. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موضوع باعث شده تا اکنون جوجه ریزی با کندی مواجه و یا در این بخش اتلاف صورت بگیرد و در فصل برداشت که این جوجه ها به مرغ تبدیل می شوند، حتما هم در بحث کمبود مرغ و قیمت آن دچار مشکل و کمبود می شویم. 

قول وزیر جهاد کشاورزی برای تامین ارز خوراک دام و واردات کالاهای اساسی

بامری با اشاره به اینکه قیمت مرغ، گوشت قرمز  و دیگر کالاهای اساسی سرسام آور است، خاطر نشان کرد: جلساتی در محل وزارت جهاد و کمیسیون و صحن مجلس با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شده است. وزیر جهاد اخیرا هم در صحن مجلس و هم در کمیسیون حضور پیدا کرد و جلساتی برگزار شد. وی قول داد که وضعیت تامین نهاده های دامی، کالاهایی که در گمرکات هستند و همچنین کالاهایی که باید ارز آنها تامین و وارد کشور شوند و در اختیار متولیان قرار بگیرند را  پیگیری کند.

وی تاکید کرد: باید کار را به گونه ای پیش ببریم که هم گندمکاران با اطمینان بیشتری گندم بکارند و هم در این بخش خودکفایی صورت بگیرد. نباید شرایط به گونه ای باشد که از کشوری ثالث گندم وارد کنیم.

بامری افزود: مجلس و کمیسیون کشاورزی اقدامات و نظارتشان را انجام می دهند تا حوزه کشاورزی و امنیت غذایی مردم با مشکل مواجه نشود. 

قیمت‌ها چه زمانی به ثبات خواهد رسید؟

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سوال که قیمت ها چه زمانی به ثبات خواهند رسید، گفت: قیمت ها زمانی به سطح ثبات خواهد رسید که در تولید به شرایط پایدار برسیم. باید واردات، ذخیره سازی در انبارها و تولیدات را به سطحی برسانیم که عرضه و تقاضا با همدیگر همخوانی داشته باشند. وقتی کمبودی صورت بگیرد و تقاضا هم بالا برود متاسفانه قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با تمام وجود مکلف هستیم تا شرایط را به گونه ای پیش ببریم که تلاطم کمتری ایجاد شود و بتوانیم قیمت های گزافی که اکنون در حوزه گوشت، مرغ، برنج و محصولات دیگری که افزایش قیمت در آنها صورت گرفته و مردم را نگران کرده است برای آنها چاره اندیشی و مشکلات را حل کنیم.

