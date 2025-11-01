En
ویلای ۵۰۰۰ میلیاردی چای دبش به چه کسی رسید؟!

قوه قضاییه اعلام کرد: ویلای هشت هزار متری «اکبر رحیمی درآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.
ویلای ۵۰۰۰ میلیاردی چای دبش به چه کسی رسید؟!

در ماه‌های گذشته یک ویلا ۸ هزار متری مجلل متعلق به «اکبر رحیمی درآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش شناسایی و با دستور قضایی توقیف شد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، این ویلا به متراژ ۸ هزار متر مربع بوده و سند مالکیت آن با مبلغ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به نام بانک ملت صادر شده است.

اکبر رحیمی درآباد این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود.

با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود.

با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی‌های این بانک از شرکت دبش کسر شود.

«اکبر رحیمی درآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۹ هزار و ۷۹۳ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۴۸۱ ریال در حق صندوق دولت، به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۲۵۰ ریال در حق صندوق دولت، از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ضبط مبلغ ۱۴۷ هزار و ۳۳۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۹۳۰ ریال به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد.

متهم درمجموع به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.

همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۴۰۴ و ۱۶۳ هزار و ۵۳۴ یورو محکوم شده است.

محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ یک هزار تریلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۶۹ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۳۵۸ ریال بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی، بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶۳ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

محکوم علیه اکبر رحیمی در مجموع به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

ویلا بانک بانک ملت چای دبش پرونده چای دبش فساد مالی ویلای چای دبش خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
21
پاسخ
بسیار خوب ، بانک ملت هم فردا یک تابلو جلوی ویلا می زند مجموعه تفریحی گردشگری کارکنان بانک ملت و سپس به صورت دوره ای مورد استفاده چند مدیر قرار می گیرد !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
حیف و میل بیت المال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
12
پاسخ
مگه از خشت طلا ساخته شده؟ مال مردم عادی را هم همینطور قیمت میگذارید یا نصف قیمت عرف بازار؟ 50 میلیون دلار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
10
پاسخ
بالاخره یه سفره ای بازه
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
7
پاسخ
این جیب به اون جیب کردن. از فردا هم مدیران بانکها با خانواده تشریف میبرن ویلا که ذهنشون آروم بشه برای خدمت رسانی بیشتر به مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
4
پاسخ
ایا بانک ملت نیمه دولتی خصوصی است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
6
پاسخ
به نظر می رسد ارزش آن را چند برابر ارزش واقعی قیمت گذاری کرده اند تا بدهی بالای ایشان را کم کنند
a
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
3
پاسخ
آقایون میشه توضیح بدید بانک ملت با این قصر چه می کنند؟؟ البته همه می دونیم
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
