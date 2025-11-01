دستگیری عاملان حمله به دانشجویان سوهانک

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، اواخر هفته گذشته شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوهانک به حضور افراد سابقه‌دار و اراذل و اوباش فعال در زمینه خرید و فروش مواد مخدر در اطراف دانشگاه اعتراض کرده و درگیری میان دانشجویان و این افراد رخ داد که منجر به مجروح شدن دو دانشجو با سلاح سرد شد.

بر اساس اعلام فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بلافاصله پس از وقوع حادثه، دستور تشکیل تیم ویژه اطلاعاتی و عملیاتی صادر شد و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران سازمان اطلاعات فاتب پس از اقدامات گسترده اطلاعاتی، پنج نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار را شناسایی کردند و محل‌های رفت‌وآمد آنها را تحت کنترل نامحسوس قرار دادند. در اولین مرحله عملیات که روز چهارشنبه هفتم آبان ماه در محدوده سوهانک انجام شد، مأموران موفق به شناسایی چهار نفر از متهمان شدند که در جریان دستگیری و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، یکی از آنان مورد هدف گلوله قرار گرفت و سه نفر دیگر دستگیر شدند.

در مرحله دوم عملیات نیز پنجمین متهم تحت تعقیب در محدوده ازگل شناسایی و با شلیک مأموران زمینگیر و سپس بازداشت شد. به گفته پلیس، پرونده متهمان پس از تکمیل برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. سردار رادان، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، با قدردانی از همکاری شهروندان و جامعه دانشگاهی در حفظ نظم و امنیت عمومی، هشدار داد پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و بدون هیچ‌گونه تسامح، با اراذل و اوباش، عوامل توزیع مواد مخدر و هر گونه رفتار مجرمانه برخورد قاطع خواهد داشت و امنیت شهروندان را خط قرمز خود می‌داند.