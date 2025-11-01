ورود سامانه بارشی جدید و کاهش نسبی دما

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: از فردا (۱۱ آبان) با نفوذ سامانه بارشی جدید به سواحل دریای خزر، شاهد بارش باران، کاهش نسبی دما و مواج شدن دریای خزر خواهیم بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (شنبه، ۱۰ آبان) در مناطقی از غرب و شمال‌غرب کشور، وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و در نوار شمالی به‌ویژه در سواحل دریای خزر، افزایش دما انتظار می‌رود.

وی با بیان اینکه امروز در سایر مناطق کشور نیز جوی آرام حاکم خواهد بود، افزود: فردا (یکشنبه، ۱۱ آبان) با نفوذ جریانات شمالی بارش‌ها به سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان، مازندران و نقاطی از خراسان شمالی، افزایش ابر، رگبار باران و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز دوشنبه (۱۲ آبان) بارش‌ها تنها در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران ادامه دارد و روز سه‌شنبه (۱۳ آبان) نیز بارش‌ها به سواحل شرقی و اردبیل محدود خواهد شد.

ضیائیان یادآور شد: از بعدازظهر روز یکشنبه (۱۱ آبان) تا روز سه‌شنبه (۱۳ آبان) در نوار شرقی و مرکز کشور افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق با پدیده گردوخاک همراه خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (شنبه، ۱۰ آبان) در روز و شب صاف و همراه با غبار رقیق خواهد بود و در برخی ساعت‌ها وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود. همچنین، حداقل و حداکثر دمای تهران به ترتیب ۱۲ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.