رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات جدید از نحوه پرداخت کالابرگ در آبان ماه سال جاری را تشریح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نمایشگاه جهاد دانشگاهی در مورد شیوه پرداخت جدید کالابرگ از آبان ماه گفت: شیوه جدید فرق چندانی نخواهد کرد، فقط کالاها را مشخص می‌کنیم، چه نوع کالاهایی را در اولویت قرار دهیم و دولت ما به تفاوت نرخ این کالاها با قیمت بازار را تامین و پرداخت می‌کند.

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه گفت یارانه کالابرگ در واقع مانند ماه‌های قبل خواهد بود و تفاوتی نخواهد کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت تعداد دهک‌های مشمول کالابرگ هم تفاوتی نخواهد کرد و همان هفت دهک خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد و فقط تعداد کالاهای مشمول کالابرگ تغییر پیدا خواهد کرد و کالاهایی که بیشتر مورد نیاز مردم است با اولویت همراه با یارانه دولتی و به قیمت ثابت در اختیارشان قرار داده می‌شود.

وی در مورد تعداد ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ گفت، تعدادشان کمتر می‌شود. آن‌هایی که بیشتر مورد تقاضای مردم است با اولویت بیشتر پرداخت می‌شود.