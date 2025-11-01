En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

‌جزئیات جدید از کالابرگ آبان‌ماه

کد خبر: ۱۳۳۷۵۳۲
| |
15 بازدید

‌جزئیات جدید از کالابرگ آبان‌ماه

رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات جدید از نحوه پرداخت کالابرگ در آبان ماه سال جاری را تشریح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نمایشگاه جهاد دانشگاهی در مورد شیوه پرداخت جدید کالابرگ از آبان ماه گفت: شیوه جدید فرق چندانی نخواهد کرد، فقط کالاها را مشخص می‌کنیم، چه نوع کالاهایی را در اولویت قرار دهیم و دولت ما به تفاوت نرخ این کالاها با قیمت بازار را تامین و پرداخت می‌کند.

 پورمحمدی رئیس سازمان برنامه گفت یارانه کالابرگ در واقع مانند ماه‌های قبل خواهد بود و تفاوتی نخواهد کرد.  رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت تعداد دهک‌های مشمول کالابرگ هم تفاوتی نخواهد کرد و همان هفت دهک خواهد بود.

 وی خاطرنشان کرد و فقط تعداد کالاهای مشمول کالابرگ تغییر پیدا خواهد کرد و کالاهایی که بیشتر مورد نیاز مردم است با اولویت همراه با یارانه دولتی و به قیمت ثابت در اختیارشان قرار داده می‌شود.

وی در مورد تعداد ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ گفت، تعدادشان کمتر می‌شود. آن‌هایی که بیشتر مورد تقاضای مردم است با اولویت بیشتر پرداخت می‌شود. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان برنامه و بودجه سید حمید پورمحمدی کالابرگ یارانه دهک بندی خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استفاده از کالابرگ چهارم تا کی ادامه دارد؟
اعلام زمان واریز اعتبار کالابرگ دهک‌های یک تا سه
سازمانی بدون «منظور»؛ کلیددار ۵۷ ساله برنامه و بودجه پزشکیان کیست؟
زمان واریز یارانه دهک‌های چهارم تا نهم
آنهایی که یارانه نخواهند گرفت !
پیشنهاد جدید تأمین منابع کالابرگ از عوارض واردات خودرو
یارانه خانوارها برچه اساسی حذف می‌شود؟
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کیست؟
خانوارهایی که از حمایت دولت خارج می‌شوند
تاریخ مرحله بعدی به روزرسانی دهک‌بندی خانوارها
قالیباف ضرب‌الاجل اجرای کالابرگ را اعلام کرد
کالابرگ نوروزی به این افراد تعلق خواهد گرفت
چه کسانی مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود؟
ماهانه به چه تعداد خانوار یارانه تعلق می‌گیرد؟
خبر خوش برای دهک‌های چهارم تا هفتم
سایت دهک بندی یارانه | نحوه ورود به سامانه دهک بندی یارانه با کد ملی
دهک‌بندی یارانه‌ها ایراد دارد/ دولت، قبل از حذف و افزایش یارانه‌ها دهک‌ها را اصلاح کند
یارانه این خانوارها از فروردین قطع می شود
زمان واریزی یارانه نقدی برای ۸۱ میلیون ایرانی
چرا دیشب یارانه واریز نشد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bx6
tabnak.ir/005bx6