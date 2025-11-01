En
جوان‌ترین فضانورد به فضا رفت

کد خبر: ۱۳۳۷۵۲۲
2 بازدید
جوان‌ترین فضانورد به فضا رفت

سه فضانورد چینی از جمله جوان‌ترین فضانورد آن روز جمعه با فضاپیمای «شنژو-۲۱» از «مرکز پرتاب ماهواره جیوکوان» در شمال غرب چین راهی ایستگاه فضایی شدند.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ایستگاه فضایی چین که قابل سکونت است، در سال ۲۰۲۲ تکمیل شد و پرتاب شنژو-۲۱ هفتمین ماموریت به این ایستگاه فضایی است.
 
ماموریت شنژو-۲۱ در فضا ۶ ماه طول می‌کشد و یکی از اهداف آن جایگزین کردن فضانوردهای کهنه‌کار با فضانوردان جوان است. 

«ژانگ لو» فضانورد ۴۸ ساله که با شنژو-۲۱ راهی ایستگاه فضایی شد پیشتر در سال ۲۰۲۲ نیز به فضا رفته بود. اما «ژانگ هونگژانگ» ۳۹ ساله و «وو فی» ۳۲ ساله اولین بار است که به ایستگاه فضایی چین می‌روند.
 
وو فی جوان‌ترین فضانورد چینی است که تاکنون به فضا رفته است.
 
در این ماموریت چهار موش نیز به فضا فرستاده شده‌اند. این نخستین باری است که پستانداران کوچک به ایستگاه فضایی چین فرستاده می‌شوند و قرار است این موش‌ها در آزمایش‌های مربوط به تولید مثل در مدار پایین زمین مورد استفاده قرار بگیرند.
 
به نوشته رویترز، پیشرفت‌های سریع چین در حوزه فضا زنگ‌های خطر را در آمریکا به صدا درآورده است و تلاش می‌کند بار دیگر فضانوردان خود را به ماه بفرستد، پیش از آنکه چین این کار را انجام بدهد.

