واکنش جنجالی حسین کعبی پس از دربی

به گزارش تابناک، حسین کعبی، مربی استقلال خوزستان، پس از تساوی یک بر یک مقابل فولاد خوزستان در دربی پرحاشیه اهواز، به مسائل حاشیهای و برخوردهای شخصی واکنش نشان داد.
کعبی با اشاره به پیوند عمیق خود با فوتبال خوزستان، تأکید کرد که اجازه نخواهد داد هیچکس میان مردم و تیمهای این استان تفرقه ایجاد کند. وی با لحنی قاطع گفت:«من همیشه پشت شهرم میایستم، چون فولاد من را بزرگ کرده و خوزستان خانه من است.
او در بخشی از صحبتهای خود، به کنایه از برخی رفتارهای پشت پرده انتقاد کرد و گفت:مثل بعضیها موذی نیستم.
مربی استقلال خوزستان در بخشی از اظهارات جنجالی خود، به بحث بیاحترامیها واکنش تندی نشان داد و گفت:مادر نزاییده کسی را که به من بیاحترامی کند!
کعبی همچنین در خصوص اخراج وحید هاشمیان از کادر فنی پرسپولیس، این موضوع را به رفتارهای باادب و حرفهای هاشمیان نسبت داد و گفت:هاشمیان به خاطر ادبش اخراج شد!