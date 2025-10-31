به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز، احمد علیرضا بیگی، نماینده اصولگرای مجلس و از نزدیکان محمود احمدینژاد، در نشست نمایندگان این جریان سیاسی از سراسر کشور، گفت: در صحنه اقتصاد و سیاست، مردم غایب بزرگ هستند و همه مشکلات کشور از غیبت مردم ناشی میشود؛ همانگونه که در صداوسیما نیز مردم حضور ندارند و دو جناح رسمی، در غیاب مردم و در ضدیت با احمدینژاد سخن میگویند.
او در نشست سراسری جریان احمدی نژاد که در رسانهی این جریان به عنوان «اعضای شوراهای استانی نهضت به سوی بهار» خوانده شده، در حالی به انتقاد از صداوسیما و روایتها از تحریمهای ایران پرداخت که سنگینترین تحریمهای بین المللی علیه ایرن در زمان دولتهای احمدی نژاد تصویب شده است.
با این حال علیرضا بیگی که در آن سالها استاندار دولت احمدی نژاد بوده است، گفت: در گفتوگوهای صداوسیما، بسیاری از مشکلات کشور به دولت احمدینژاد نسبت داده میشود، در حالی که شش تحریم اساسی سازمان ملل در دولت آقای خاتمی و در دوران ریاست آقای روحانی بر شورای عالی امنیت ملی رخ داده است.
دفاع از عملکرد دولتهای نهم و دهم
بیگی بدون اشاره به همزمانی دولت احمدی نژاد با دوران اوج تاریخی قیمت نفت، گفت: «میگویند احمدینژاد هشتصد میلیارد دلار درآمد نفتی داشت؛ اگر چنین است، او با وجود تحریمها توانست این میزان درآمد را کسب و پروژههای بزرگی را اجرا کند. چرا دولتهای پیش و پس از او با شرایط آسانتر، حتی نیمی از آن کارها را نتوانستند انجام دهند؟»
او در پایان خطاب به اعضای حزب «نهضت به سوی بهار»، گفت: شما نمایندگان گفتمانی برجسته و مبتنی بر منطق روشن هستید؛ باید بتوانید این تفکر را در مناطق خود به شایستگی نمایندگی کنید.
این نشست دو هفته پیش در دفتر احمدی نژاد، در منطقهی ولنجک در شمال تهران برگزار شده است. آقای احمدی نژاد در این نشست سخنرانی کرده اما تاکنون سخنان او منتشر نشده است. سخنرانیهای او در چند سال اخیر کاهش شدیدی پیدا کرده است. او در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ریاست دولت را بر عهده داشت.
احمدی نژاد که از دل جریان اصولگرایان در سال ۱۳۸۴ به ریاست جمهوری رسید، در دوران ۸ سالهی ریاست بر دولتهای نهم و دهم همیشه به ایدههای مدیریت جهانی اشاره میکرد که با توجه به کارنامهی آن دولتها بارها از سوی مخاطبان به سخره گرفته میشد.
او در انتخاباتهای ۱۳۹۶، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ برای کاندیداتوری ثبت نام کرد که هر سه بار ردصلاحیت شد. حامیان او در این انتخاباتها از ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی حمایت کردهاند.
در انتخاباتهای مجلس هم حامیان احمدی نژاد به جریان «پایداری» و «شریان» نزدیک هستند؛ جریانی که حالا حزب تازه تاسیس «تمدن اسلامی» را رونمایی کرده است.
هرچند در سالهای اولیهی پس از پایان دورهاش بهواسطهی سخنرانیهای رادیکال و رفتارهایی که داشت در نظرسنجیها از محبوبیت بالایی برخوردار بود ولی به تدریج با فاصله گرفتن از آن سالها از میزان نفوذش کاسته شده است.
در اواخر دولت احمدی نژاد، عنوانی نامفهوم به نام «دولت بهار» و «ایده بهار» مطرح شد و پس از دوران ریاست جمهوری او تاکنون هر از گاهی از این عنوان استفاده میشود، ازجمله رسانهی این جریان به همین نام فعالیت میکند.