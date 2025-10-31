En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زردپوشان اصفهانی به یک قدمی استقلال رسیدند

سپاهان در دیدار حساس هفته نهم لیگ برتر، میزبان شمس‌آذر قزوین را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و به رده دوم جدول صعود کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۴۸۶
| |
321 بازدید

سومین برد متوالی سپاهان؛ زردپوشان اصفهانی در یک قدمی استقلال

 به گزارش تابناک، این بازی که از ساعت ۱۸ امروز جمعه در قزوین برگزار شد، با برتری مهم سپاهان به پایان رسید. تنها گل بازی در دقیقه ۲۳ توسط آرش رضاوند به ثمر رسید تا زردپوشان اصفهانی سه امتیاز مهم این بازی را از آن خود کنند.

سپاهان که تحت هدایت محرم نویدکیا به میدان رفته بود، از ابتدا کنترل بازی را در دست گرفت و با وجود میزبانی شمس‌آذر، بازی را در اختیار خود نگه داشت. شمس‌آذر که به تازگی اولین برد خود را کسب کرده بود، در این بازی خانگی نتوانست مقابل سپاهان کاری از پیش ببرد.
 
با این پیروزی، سپاهان با ۱۵ امتیاز به رده دوم جدول لیگ برتر صعود کرد و تنها یک امتیاز با استقلال، تیم صدرنشین فاصله دارد. در سوی دیگر، شمس‌آذر با ۵ امتیاز در رده شانزدهم و آخر جدول باقی ماند.
 
داوری این مسابقه بر عهده موعود بنیادی‌فرد بود و تیم سپاهان با ترکیب ثابتی شامل اخباری، دانشگر، حزباوی، یوسفی، حاج‌صفی، نورافکن، لطفی، رضاوند، شفیع‌دوست، سانچس و علیاری به میدان رفت.
اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاهان اصفهان شمس آذر قزوین لیگ برتر فوتبال
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bwM
tabnak.ir/005bwM