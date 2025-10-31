زردپوشان اصفهانی به یک قدمی استقلال رسیدند

سپاهان در دیدار حساس هفته نهم لیگ برتر، میزبان شمس‌آذر قزوین را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و به رده دوم جدول صعود کرد.

به گزارش تابناک، این بازی که از ساعت ۱۸ امروز جمعه در قزوین برگزار شد، با برتری مهم سپاهان به پایان رسید. تنها گل بازی در دقیقه ۲۳ توسط آرش رضاوند به ثمر رسید تا زردپوشان اصفهانی سه امتیاز مهم این بازی را از آن خود کنند.

سپاهان که تحت هدایت محرم نویدکیا به میدان رفته بود، از ابتدا کنترل بازی را در دست گرفت و با وجود میزبانی شمس‌آذر، بازی را در اختیار خود نگه داشت. شمس‌آذر که به تازگی اولین برد خود را کسب کرده بود، در این بازی خانگی نتوانست مقابل سپاهان کاری از پیش ببرد.

با این پیروزی، سپاهان با ۱۵ امتیاز به رده دوم جدول لیگ برتر صعود کرد و تنها یک امتیاز با استقلال، تیم صدرنشین فاصله دارد. در سوی دیگر، شمس‌آذر با ۵ امتیاز در رده شانزدهم و آخر جدول باقی ماند.

داوری این مسابقه بر عهده موعود بنیادی‌فرد بود و تیم سپاهان با ترکیب ثابتی شامل اخباری، دانشگر، حزباوی، یوسفی، حاج‌صفی، نورافکن، لطفی، رضاوند، شفیع‌دوست، سانچس و علیاری به میدان رفت.