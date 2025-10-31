پایان دربی خوزستان بدون برنده

به گزارش تابناک، بازی هفته نهم لیگ برتر فوتبال بین دو تیم استقلال خوزستان و فولاد خوزستان شامگاه جمعه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد و با نتیجه تساوی ۱-۱ به پایان رسید.

در این دیدار جنوبی، عارف رستمی در دقیقه ۱۹ با دریافت پاس بلند بوحمدان، اولین گل بازی را برای استقلال خوزستان به ثمر رساند. پس از این گل، فولاد کنترل بازی را در اختیار گرفت اما نتوانست در نیمه اول نتیجه را تغییر دهد.

در نیمه دوم، فشار فولاد برای تساوی ادامه یافت، اخراج قاسم لطیفی از استقلال در دقیقه ۶۵. سرانجام در دقیقه ۹۶ وقت اضافه، ابوالفضل عطازاده با شوت زیبایی از بیرون محوطه جریمه، گل تساوی فولاد را به ثمر رساند.

داوری این بازی بر عهده میثم حیدری بود و داور ویدیویی نیز حامد سیری را همراهی می‌کرد.