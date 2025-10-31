دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانسی خبری در پاسخ به سوالی عنوان کرد که در حال حاضر حمله به خاک ونزوئلا در برنامه‌های دولت او نیست.

پاسخ ترامپ به سوالی درباره حمله به ونزوئلا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ روز جمعه در پاسخ به پرسشی در رابطه با فرمان وی جهت انجام آزمایش‌های هسته‌ای تایید کرد که آزمایش‌هایی در این رابطه به زودی انجام خواهد گرفت و اطلاعاتی در این خصوص منتشر خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوالاتی در رابطه با سیاست‌های خارجی این کشور عنوان کرد که «ویکتور اوربان» نخست‌وزیر مجارستان از واشنگتن خواسته که این کشور از تحریم‌های روسیه معاف شود اما ایالات متحده تابدین لحظه مجوزی در این زمینه به بوداپست نداده است.

ترامپ همچنین در این کنفرانس خبری اشاره کرد که واشنگتن به دنبال آغاز مجدد گفت‌وگوها با کانادا نیست.

آمریکا و کانادا سال گذشته بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات مبادله کردند و صنایعی مانند خودرو و غذا ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. کالاها برای دهه‌ها به راحتی و بدون تعرفه از مرز عبور می‌کردند، تا اینکه ترامپ تعرفه گمرکی ۳۵ درصدی را بر بسیاری از محصولات این کشور و همچنین تعرفه گمرکی خاص صنایع بر خودروها و فلزات وضع کرد.

از زمان روی کار آمدن ترامپ، دولت کارنی مذاکرات طولانی با آمریکا برای کاهش تعرفه‌ها داشته است. مذاکرات، اخیرا بر تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم متمرکز بوده و دولت کارنی این استدلال را مطرح کرده که کاهش مالیات واردات بر فلزات، به نفع بخش تولید پیشرفته آمریکا خواهد بود. ترامپ هفته گذشته تمام مذاکرات با کانادا را بر سر یک تبلیغ انتقادی از تعرفه‌های او بر کالاهای کانادایی پایان داد.

رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس خبری خود تایید کرد که کارنی به خاطر این تبلیغ انتقادی از وی عذرخواهی کرده است.