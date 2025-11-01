علائم مسمومیت با کافئین چگونه است؟

آثار مسمومیت با کافئین زمانی ظاهر می‌شود که فرد ۱۲۰۰ میلی‌گرم قهوه یعنی حدود ۱۲ فنجان قهوه مصرف کند. میزان تحمل کافئین در افراد متفاوت است اما در سیستم بدن برای میزان کافئین محدودیتی وجود دارد.

به گزارش تابناک؛ لرزش دستان و بالا رفتن ضربان قلب نشانه‌های رایجی‌اند که از وجود کافئین بیش از حد در بدن خبر می‌دهند. در شرایطی نادرتر، مصرف بیش از حد کافئین به وضعیتی به نام مسمومیت با کافئین یا سوءمصرف کافئین منجر می‌شود.

مسمومیت با کافئین زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار این ماده در بدن فرد به میزان خطرناکی برسد. این امر طیفی از علائم ناخوشایند و شدید مانند مشکلات تنفسی و تشنج را به دنبال دارد. موارد معدودی هم وجود دارند که افراد به‌دلیل مسمومیت با کافئین جانشان را از دست داده‌اند.