به گزارش تابناک به نقل از خبر آنلاین، ولادیمیر پوتین تأیید کرد موشک کروز هستهای و قارهپیمای «بورِوِستنیک» که دارای راکتور اتمی فوق فشرده است، آماده خدمت شده است. این موشک با توانایی پرواز چند ساله، بردی نامحدود و قدرت کلاهک یک مگاتن (۵۰ برابر بمب هیروشیما) میتواند مراکز فرماندهی زیرزمینی را از غیرقابل پیشبینیترین مسیرها هدف قرار دهد.
روسیه با رونمایی از جزئیات فنی موشک کروز هستهای و قارهپیمای خود، موسوم به «۹M730 بورِوِستنیک»، یک گام بزرگ در مسابقه تسلیحاتی جهانی برداشت.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، پس از یک آزمایش موفقیتآمیز در ۲۱ اکتبر، اعلام کرد که این موشک یک نقطه عطف در فناوری پیشرانه هستهای است و به زودی وارد خدمت نیروهای مسلح این کشور خواهد شد.
مهمترین ویژگی بورِوِستنیک، برد پروازی عملاً نامحدود و کلاهک هستهای آن است که میتواند پناهگاههای زیرزمینی را هدف قرار دهد. این قابلیتها، بهویژه برای ایالات متحده و متحدانش، نگرانیهای جدی استراتژیک ایجاد کرده است.
موفقیت کلیدی موشک بورِوِستنیک، در توانایی مهندسان روسی برای ساخت یک راکتور اتمی فوق فشرده نهفته است.
پوتین:«این راکتور از نظر خروجی با راکتور یک زیردریایی اتمی قابل مقایسه است، اما ۱۰۰۰ برابر کوچکتر است. نکته کلیدی این است که برخلاف راکتورهای عادی که به ساعتها یا روزها برای راهاندازی نیاز دارند، این یکی در عرض چند دقیقه یا چند ثانیه راهاندازی میشود.»
این پیشرانه هستهای، عملاً به موشک اجازه میدهد برای سالها در هوا باقی بماند و با بردی نامحدود، از هر نقطهای در جهان به هدف خود حمله کند.
هدف اصلی طراحی بورِوِستنیک، انجام «حملات سرکوبگر و سرزیرکلاه» (Decapitation Strikes) است. منابع دولتی روسیه تأیید کردند که این موشک قادر است:مراکز کنترل و فرماندهی نظامی استراتژیک و پستهای فرماندهی زیرزمینی دشمن را مورد اصابت قرار دهد.
کلاهک هستهای آن قدرتی در حدود یک مگاتن دارد؛ یعنی تقریباً ۵۰ برابر قدرت تخریبی بمب اتمی که آمریکا بر روی شهر هیروشیما انداخت.
علاوه بر برد نامحدود، بورِوِستنیک ویژگیهایی دارد که رهگیری آن را تقریباً ناممکن میسازد:
پنهانکاری (Stealth): این موشک دارای قابلیتهای پنهانکاری پیشرفته است.
ارتفاع پرواز پایین: میتواند در ارتفاعات بسیار پایین، حتی ۵۰ متر از سطح زمین، پرواز کند تا از دید رادارها پنهان بماند.
مسیرهای غیرقابل پیشبینی: برد نامحدود به روسیه اجازه میدهد تا به جای مسیرهای سنتی از قطب شمال، این موشک را از غیرقابل پیشبینیترین مسیرها به سوی هدف هدایت کند. به عنوان مثال، موشک میتواند از مسیر جنوبی و از مرز مکزیک وارد حریم هوایی آمریکا شود؛ در حالی که پدافند هوایی ایالات متحده عمدتاً در شمال متمرکز شده است.
این موشک به گونهای طراحی شده که قابلیت استقرار و پرتاب از طیف وسیعی از پلتفرمها را داشته باشد، از جمله کشتیهای سطحی و پرتابگرهای متحرک زمینی مانند سامانههای موشکی «اسکندر-اِم» و «باستیون». این ویژگی، بقا و توانایی استقرار سریع آن را در شرایط بحرانی افزایش میدهد.