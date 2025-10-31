به گزارش تابناک،در ادعایی که بارها از سوی مقامات غربی تکرار شده، "دسترسی آزاد به اطلاعات" به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی دموکراسی‌های غربی معرفی می‌شود. اما واقعیت‌های عملی، روایت متفاوتی را نشان می‌دهند.

نمونه بارز این تناقض، طرح جدید سنای آمریکا برای اعمال محدودیت‌های گسترده بر دسترسی به هوش مصنوعی است. بر اساس این طرح، شرکت‌های فعال در حوزه AI ملزم خواهند بود پیش از ارائه خدمات، سن تمام کاربران را به طور دقیق احراز هویت کنند. همچنین دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به چت‌بات‌ها و نرم‌افزارهای مکالمه هوشمند به طور کامل مسدود خواهد شد.

این اقدام آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که همین کشور همواره شعار "اینترنت آزاد" را برای دیگر کشورها از جمله ایران سر داده است. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که غرب در عمل طرفدار اعمال محدودیت در فضای مجازی است، هرچند در شعار بر آزادی مطلق تأکید می‌کند.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که اگر اعمال چنین محدودیت‌هایی برای حفظ منافع ملی و مصالح عمومی در آمریکا مجاز است، چرا سایر کشورها از جمله ایران نباید حق داشته باشند بر اساس ارزش‌ها و شرایط خود، چارچوب‌های قانونی برای فضای مجازی تعیین کنند؟