نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ به چه عددی می‌رسد؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم اگر همین روند سیاست‌های اقتصادی ادامه پیدا کند، افزایش نرخ تورم ادامه‌دار خواهد بود و تا پایان سال به طور قطع از ۵۰ درصد هم عبور می‌کند.
نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ به چه عددی می‌رسد؟

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، یک کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم اگر همین روند سیاست‌های اقتصادی ادامه پیدا کند، افزایش نرخ تورم ادامه‌دار خواهد بود و تا پایان سال به طور قطع از ۵۰ درصد هم عبور می‌کند.

علی قنبری، یک کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ تورم به ۴۸.۶ درصد و اثرگذاری آن در اقتصاد اظهار داشت: تورم ترکیبی از عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، رشد نرخ نقدینگی، انتظارات تورمی و از همه مهمتر کسری بودجه است همه این عوامل در رشد نرخ تورم و رسیدن آن به نرخ ۴۸.۶ درصد موثر بودند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از این عوامل بهبودی نداشتیم و وضعیت آنها بدتر هم شده‌اند، ادامه داد: دولت برای بهبود وضعیت هیچ چاره‌ای ندارد جز از اینکه کسری بودجه را کاهش دهد که موثرترین راهکار در مدت زمان کوتاه کاهش بودجه نهاد‌های بی‌کیفیت است و در مجموع باید بودجه نهاد‌هایی هیچ اثری در تولید ملی ندارند، کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ تورم همان موضوع انتظارات تورمی بوده که پس از جنگ ۱۲ روزه و تنش‌های منطقه‌ای روز به روز بیشتر شد. عامل مهم دیگر موثر در کنترل تورم، کاهش نرخ رشد نقدینگی است. دولت باید سیاست‌های مالی و پولی مناسب انتظارات تورمی را از طریق ثبات اقتصادی کنترل کنند تا حداقل انتظارت تورمی افزایش پیدا نکند.

قنبری تاکید کرد: معتقدم اگر همین روند سیاست‌های اقتصادی ادامه پیدا کند افزایش نرخ تورم ادامه‌دار خواهد بود و نرخ تورم تا پایان سال به طور قطع از ۵۰ درصد هم عبور می‌کند.

وی با اشاره به کوچک شدن سفره مردم به ویژه دهک‌های کم‌درآمد و کارگران اظهار داشت: اقلام مصرفی غیر ضروری در حال کاهش یا حذف شدن از سبد خانوار است. معمولا وقتی کسری بودجه و تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن درآمد واقعی مردم کاهش پیدا می‌کند، به سراغ دسته‌بندی می‌روند و کالا‌های مصرفی ضروری را در اولویت قرار می‌دهند و کالا‌های غیرضروری کاهش و در نهایت حذف می‌کند.

این کارشناس اقتصادی درباره اقلام مصرفی حذف شده در سبد خانوار گفت: در حال حاضر یکی از اقلامی که با افزایش نرخ تورم، مصرف آن به شدت کاهش پیدا کرده، گوشت است.

وی افزود: متاسفانه، تورم سلامت جامعه را هدف قرار داده و امروز شاهد آن هستیم که هزینه‌های درمان هم از سبد خانوار در حال کاهش و در برخی از خانوار هم حذف شده است.

 
