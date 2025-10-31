یک کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم اگر همین روند سیاست‌های اقتصادی ادامه پیدا کند، افزایش نرخ تورم ادامه‌دار خواهد بود و تا پایان سال به طور قطع از ۵۰ درصد هم عبور می‌کند.

علی قنبری، یک کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ تورم به ۴۸.۶ درصد و اثرگذاری آن در اقتصاد اظهار داشت: تورم ترکیبی از عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، رشد نرخ نقدینگی، انتظارات تورمی و از همه مهمتر کسری بودجه است همه این عوامل در رشد نرخ تورم و رسیدن آن به نرخ ۴۸.۶ درصد موثر بودند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از این عوامل بهبودی نداشتیم و وضعیت آنها بدتر هم شده‌اند، ادامه داد: دولت برای بهبود وضعیت هیچ چاره‌ای ندارد جز از اینکه کسری بودجه را کاهش دهد که موثرترین راهکار در مدت زمان کوتاه کاهش بودجه نهاد‌های بی‌کیفیت است و در مجموع باید بودجه نهاد‌هایی هیچ اثری در تولید ملی ندارند، کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ تورم همان موضوع انتظارات تورمی بوده که پس از جنگ ۱۲ روزه و تنش‌های منطقه‌ای روز به روز بیشتر شد. عامل مهم دیگر موثر در کنترل تورم، کاهش نرخ رشد نقدینگی است. دولت باید سیاست‌های مالی و پولی مناسب انتظارات تورمی را از طریق ثبات اقتصادی کنترل کنند تا حداقل انتظارت تورمی افزایش پیدا نکند.

قنبری تاکید کرد: معتقدم اگر همین روند سیاست‌های اقتصادی ادامه پیدا کند افزایش نرخ تورم ادامه‌دار خواهد بود و نرخ تورم تا پایان سال به طور قطع از ۵۰ درصد هم عبور می‌کند.

وی با اشاره به کوچک شدن سفره مردم به ویژه دهک‌های کم‌درآمد و کارگران اظهار داشت: اقلام مصرفی غیر ضروری در حال کاهش یا حذف شدن از سبد خانوار است. معمولا وقتی کسری بودجه و تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن درآمد واقعی مردم کاهش پیدا می‌کند، به سراغ دسته‌بندی می‌روند و کالا‌های مصرفی ضروری را در اولویت قرار می‌دهند و کالا‌های غیرضروری کاهش و در نهایت حذف می‌کند.

این کارشناس اقتصادی درباره اقلام مصرفی حذف شده در سبد خانوار گفت: در حال حاضر یکی از اقلامی که با افزایش نرخ تورم، مصرف آن به شدت کاهش پیدا کرده، گوشت است.

وی افزود: متاسفانه، تورم سلامت جامعه را هدف قرار داده و امروز شاهد آن هستیم که هزینه‌های درمان هم از سبد خانوار در حال کاهش و در برخی از خانوار هم حذف شده است.