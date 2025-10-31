هشدار عجیب و خطرناک ایلان ماسک

به گزازش تابناک به نقل از فارس؛ ایلان ماسک مدیرعامل شرکت تسلا پیش‌بینی کرده که اشتغال در سراسر جهان در آینده به پایان می‌رسد.

کول داون گزارش داد، ماسک در پاسخ به گزارش نیویورک تایمز که در آن تصریح شده بود آمازون به دنبال جایگزینی ۶۰ هزار شغل با استفاده از ربات‌ها و هوش مصنوعی است، گفت: هوش مصنوعی و ربات‌ها جایگزین همه مشاغل خواهند شد.

ماسک در پاسخ به یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس که در مورد مقاله تایمز نظر داده بود، گفت: این دیوانگی است که فکر کنیم یک انسان ظرف ده سال آینده جعبه‌ها را بسته‌بندی و ارسال می‌کند. بازی تمام شده است دوستان.

با این حال، پاسخ مدیرعامل تسلا به بحث در مورد جایگزینی مشاغل با هوش مصنوعی ختم نشد. ماسک ادعا کرد که در آینده کار کردن اختیاری خواهد بود، مانند پرورش سبزیجات خودتان، به جای خرید آنها از فروشگاه.

پاسخ ماسک تعجب‌آور نیست، چرا که او در گذشته اظهاراتی مبنی بر اینکه هوش مصنوعی سطح زندگی را بالا خواهد برد، مطرح کرده است. او در مصاحبه‌ای دیگری گفته بود: کالا‌ها و خدمات تقریباً رایگان خواهند شد. اینطور نیست که مردم از نظر کالا و خدمات کمبود داشته باشند. شما ده‌ها میلیارد ربات دارید که هر چیزی را برای شما می‌سازند یا هر خدمتی را که بخواهید تقریباً با هیچ هزینه‌ای ارائه می‌دهند.

البته نگرش همه کارشناسان در مورد هوش مصنوعی و ربات‌ها مثبت نیست. وجود بیش از ۷.۴ میلیون نفر بیکار تنها در امریکا تا مرداد ماه و چشم‌انداز از دست دادن مشاغل بیشتر به دلیل نفوذ فناوری برای بسیاری ترسناک است.

حتی جفری هینتون، پدرخوانده هوش مصنوعی، ابراز نگرانی کرده که این امر باعث می‌شود تعداد کمی از مردم بسیار ثروتمندتر و اکثر مردم فقیرتر شوند.