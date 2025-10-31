یک کارشناس بازار سرمایه درباره پیش‌بینی قیمت ارز گفت: چشم‌انداز هفته‌های آینده به‌شدت به سیاست‌های ارزی کشور وابسته است. با توجه به نرخ تورم جدید، احتمال رشد دوباره نرخ ارز وجود دارد و برآوردها نشان می‌دهد نرخ تعادلی ارز تا پایان سال می‌تواند به حدود ۱۲۰ هزار تومان نیز برسد.

کارشناس بازار سرمایه درباره روند اخیر قیمت‌ها در بازار ارز اظهار کرد: در هفته گذشته بازار ارز نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرد. نرخ ارز تا محدوده ۱۱۸ هزار تومان نیز افزایش یافت، اما پس از آن وارد یک روند نزولی شد و تا تاریخ ۲۶ مهر کاهش پیدا کرد. پس از این افت، بازار در یک کانال مشخص نوسان کرد؛ به‌طوری‌که کف قیمتی در حدود ۱۰۶ هزار تومان و سقف آن نزدیک به ۱۰۹ هزار تومان قرار داشت.

به گزارش تابناک؛ اعتماد آنلاین در خبری نوشت: این کارشناس ادامه داد: پس از آن، اصلاح قیمتی تا محدوده ۱۰۶ هزار تومان اتفاق افتاد؛ عددی که در واقع در ابتدای سال نیز مشاهده شده بود و از منظر تکنیکال به‌عنوان یک سطح مقاومتی شناخته می‌شد. این سطح که پیش‌تر در فروردین و اوایل شهریور نیز محل معامله بود، این بار به‌نوعی از مقاومت به حمایت تبدیل شد و بازار نتوانست به‌راحتی از آن سطح پایین‌تر برود.

او افزود: در ادامه، چند خبر مهم نیز بر روند بازار تأثیر گذاشت. یکی از مهم‌ترین آنها گزارش‌هایی بود که نشان می‌داد صادرات نفت ایران در وضعیت پایداری قرار دارد و از نظر حجم و استمرار با مشکل خاصی مواجه نیست. همین موضوع موجب شد نرخ ارز مدتی در مسیر نزولی قرار گیرد.

با این حال، این کارشناس تأکید کرد که داده‌های تورمی منتشرشده برای مهرماه فضای تازه‌ای را پیش‌روی بازار قرار داده است. به گفته او، «با توجه به رشد تورم، می‌توان انتظار داشت بازار ارز در میان‌مدت مجدداً وارد فاز صعودی شود».

وی در پایان خاطرنشان کرد: چشم‌انداز هفته‌های آینده به‌شدت به سیاست‌های ارزی کشور وابسته است. با توجه به نرخ تورم جدید، احتمال رشد دوباره نرخ ارز وجود دارد و برآورد‌ها نشان می‌دهد نرخ تعادلی ارز تا پایان سال می‌تواند به حدود ۱۲۰ هزار تومان نیز برسد.