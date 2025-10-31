En
دخالت نماینده ترامپ درباره گروه‌های مسلح عراق

فرستاده جدید دونالد ترامپ به عراق در اظهاراتی مداخله جویانه گفت در عراق جایی برای گروه‌های مسلحی که خارج از اختیارات دولت فعالیت می‌کنند، وجود نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۳۷۴۴۹
به گزارش تابناک به نقل از العالم؛ فرستاده جدید «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به عراق ضمن حمایت از گام‌های رهبری عراق طی سه سال گذشته گفت که آنها کشور را در «جهت صحیح سیاسی و اقتصادی» هدایت می‌کنند.

«مارک ساوایا» فرستاده جدید آمریکا به عراق در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: عراق در حال ظهور مجدد به عنوان کشوری دارای حاکمیت است.

وی تلاش‌ها برای کاهش نفوذ خارجی و انحصار سلاح در دست دولت قانونی و گشایش بازار‌ها به روی شرکت‌های بین‌المللی جهت کمک به بازسازی را ستود.

فرستاده آمریکا تاکید کرد که کار هنوز تمام نشده و عراق همچنان نیازمند حمایت مستمر برای باقی ماندن در این مسیر است.

ساوایا با اشاره به اینکه «دیدگاه دولت آمریکا مبنی بر اینکه جایی در عراق برای گروه‌های مسلحی که خارج از اختیار دولت فعالیت می‌کنند وجود ندارد»، افزود ثبات و شکوفایی عراق بر حضور نیرو‌های امنیتی یکپارچه تحت رهبری یک دولت و فرمانده عالی نیرو‌های مسلح متکی است.

وی هشدار داد که بدون این وحدت، حاکمیت و پیشرفت عراق در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

فرستاده آمریکا به عراق گفت: منافع گسترده‌تر ملت عراق و منطقه، بر عراق دارای حاکمیت کامل و بدون مداخله خارجی متکی است. عراق باید به خدمت به شهروندان خود و زندگی در صلح با همسایگانش متعهد باشد.

وی در پایان گفت عراق برای منطقه و آمریکا از اهمیت بسزایی برخوردار است و یکی از قوی‌ترین و ارزشمندترین شرکا خواهد بود. وی مدعی شد که باید عراق را دوباره بزرگ کنیم.

ترامپ گروههای مسلح عراق آمریکا حاکمیت
