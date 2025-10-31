En
واکنش پورمحمدی به اظهارات توئیتری علی لاریجانی

دبیر جامعه روحانیت مبارز گفت: دشمن مترصد فرصت است و ما باید انسجام ملی را حفظ کنیم تا به ایران عزیز آسیبی نرسد.
واکنش پورمحمدی به اظهارات توئیتری علی لاریجانی/ به دلسوزان و عقلای سیاست توصیه می‌کنم از اختلاف و فعال‌کردن شکاف‌ها پرهیز کنیم

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز جمعه ( ۹ آبان ماه) در تأیید توئیت علی لاریجانی در حساب کاربری خود نوشت: به دلسوزان و عقلای سیاست توصیه می‌کنم از اختلاف و فعال‌کردن شکاف‌ها پرهیز کنیم و منافع ملی را در اولویت بگذاریم. دشمن مترصد فرصت است؛ همان‌طور که رهبری فرمودند، «اتحاد مقدس» را حفظ کنیم تا انسجام ملی خدشه‌دار نشود و به ایران عزیزمان آسیبی نرسد.

 علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیش از این در نشست اصحاب علوم انسانی اظهار داشت: برخی زعمای سیاسی کشور هنوز حساسیت و خطیر بودن موقعیت کنونی را به خوبی لمس نمی‌کنند و به محض اینکه حادثه ای رخ می‌دهد به راحتی با یکدیگر جدال می‌کنند و فضای کشور را به هم می‌ریزند.

وی افزود: این نشان می دهد که بزرگی صحنه برای آنها درک نشده است. البته اختلافاتی وجود دارد اما وقتی در عرصه‌ای قرار دارید که جنگ مهمی وجود دارد و همه غرب هم با یکدیگر تبانی کرده‌اند، باید خیلی چیزها را برای وقتی دیگر کنار گذاشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: این موقف نیازمند گذشت و بزرگواری است. نمی‌گویم حق ندارند، اما گذشت زمانی معنا دارد که حقی وجود داشته باشد. این یک اشکال است و باید به زبانهای مختلف گفته شود.

وی تأکید کرد که در این شرایط باید از اختلافات عبور و برای تقویت انسجام ملی تلاش کنیم.

 
