آخرین جزییات از سفر پژمان جمشیدی به کانادا

وکیل پژمان جمشیدی مسافرت موکل خود به کانادا را تأیید کرد و گفت: این مسافرت برای دیدار با خانواده اش بوده است و هر زمان لازم باشد به ایران بازمی‌گردد.

کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، ضمن تایید مسافرت موکل خود به کانادا به دلیل حضور نزدیکان در آن کشور، نسبت به شایعه خروج دائمی موکلش از کشور و مهاجرت به کانادا واکنش نشان داد و تأکید کرد که این اخبار صحت ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی با اشاره به پیام اخیر پژمان جمشیدی گفت: آقای جمشیدی در پیام خود عنوان کرده بود که قصد دیدار با پدر خود را دارد. پدر، خواهر و سایر اعضای خانواده ایشان در خارج از کشور ساکن هستند. طبیعی است که برای دیدار با خانواده‌اش سفر کند. هر زمان هم که ضرورت ایجاب کند، به کشور بازخواهد گشت. او برای دیدار با خانواده اش به کانادا رفته است.

برجاس درباره زمان بازگشت جمشیدی اظهار داشت: در حال حاضر، دستگاه قضایی نیازی به حضور موکل من ندارد. او در تمامی جلسات دادگاه و مواجهه‌های حضوری که لازم بوده شرکت کرده و مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده نیز به پایان رسیده است. طبق قانون، در این مرحله وکلا اجازه دسترسی به پرونده را پیدا می‌کنند و بنابراین، دلیلی برای اعمال محدودیت خروج از کشور وجود نداشته است.وی افزود: هیچ قرار ممنوع‌الخروجی یا نظارت قضایی برای آقای جمشیدی صادر نشده و وی در دو ماه گذشته نیز سه بار از کشور خارج شده‌اند. بنابراین، این سفر نیز اولین بار نیست. هجمه‌هایی که به آقای جمشیدی و خانواده‌شان وارد شده، طبیعی است که باعث شود برای مدتی در کنار خانواده باشند.

جمشیدی هر زمان لازم باشد به کشور بازمی‌گردد

این وکیل دادگستری درباره شایعات مربوط به وثیقه پژمان جمشیدی توضیح داد: مبلغ وثیقه آن‌قدرها که در فضای مجازی گفته می‌شود سنگین نیست. برخلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، وثیقه توسط خود جمشیدی تأمین شده، نه فرد یا تهیه‌کننده دیگری. دادگاه تجدیدنظر نیز همان وثیقه را کافی دانسته است.برجاس تأکید کرد: در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی، قرار ممنوع‌الخروجی برای وی صادر نشده بود. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، وقتی متهم تحت هر نوع قرار تأمین باشد، در صورت صدور قرار تأمین یا تصمیم قضایی دیگر، ممنوع‌الخروجی او مرتفع می‌شود، مگر اینکه قرار نظارت قضایی صادر شود که در این پرونده چنین چیزی وجود نداشت.

وی در ادامه، درباره محتوای پرونده گفت: اگر اجازه داشتیم جزئیات پرونده را بیان کنیم، همه متوجه می‌شدند که این اتهام هیچ همخوانی‌ای با مستندات موجود ندارد. از دیدگاه منِ وکیل، دلایلی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و حتی قضات دادگاه تجدیدنظر نیز با بررسی مستندات، قرار بازداشت را لغو کردند. بنابراین، ادامه بحث‌ها در فضای مجازی بی‌اساس است.برجاس همچنین به برخی ادعاهای منتشرشده در رسانه‌ها واکنش نشان داد و تصریح کرد: در برخی سایت‌ها عنوان شده که پژمان جمشیدی ممنوع‌الکار است؛ این موضوع کذب محض است. وی در حال حاضر در چند پروژه مشغول به کار است و هیچ محدودیتی برای فعالیت ندارد.وی افزود: متأسفانه مشاهده می‌کنیم برخی سایت‌ها بدون استناد قانونی، مطالبی را منتشر می‌کنند و دیگران هم ناآگاهانه آن را بازنشر می‌کنند. در حالی که مراجع قضایی و نظارتی در موارد لازم، با فوریت به این موضوعات رسیدگی کرده‌اند و بسیاری از این ادعاها را بی‌اساس دانسته‌اند.

برجاس خاطرنشان کرد: پژمان جمشیدی پیش‌تر نیز برای بازی در پروژه‌های سینمایی به ترکیه سفر کرده و در آن کشور نیز فعالیت‌هایی داشته است. ادعاهای مطرح‌شده درباره اقامت یا مهاجرت وی غیرواقعی است.

رسانه‌های معاند در حال موج‌سواری‌اند

برجاس افزود: در برخی موارد می‌بینیم یک سایت وابسته به روزنامه‌ای داخلی، خبری را منتشر می‌کند و سپس همان خبر بدون بررسی توسط افراد ناآگاه بازنشر می‌شود. اما مراجع قضایی و نظارتی بلافاصله به این موضوعات ورود و برخورد کردند. همین نشان می‌دهد که بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده واهی و بی‌اساس است.وی درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون اتهام نسبت داده‌شده به جمشیدی نیز اظهار کرد: فردی مدعی شده که پژمان جمشیدی دو مرتبه مرتکب عمل مجرمانه شده است.

سؤال من این است: اگر چنین ادعایی صحت داشت، آیا هیچ مرجع قضایی می‌توانست او را آزاد کند؟ اگر در گزارش پزشکی قانونی یا اسناد پرونده چنین موضوعی ذکر شده بود، آیا قاضی اجازه رفع قرار بازداشت را می‌داد؟ قطعاً خیر. همین موضوع نشان می‌دهد که این ادعاها صرفاً موج‌سواری رسانه‌ای است و پایه و اساس قضایی ندارد.

برجاس ادامه داد: برخی رسانه‌های معاند و خارج‌نشین حتی مسیرهای خیالی برای خروج پژمان جمشیدی مطرح کرده‌اند؛ مثلاً گفته‌اند وی از ترکیه به قبرس و سپس به اسپانیا می‌رود. کجای این پیش‌بینی‌ها محقق شد؟ هیچ‌کدام. وی قبلاً هم برای بازی در فیلم‌ها در ترکیه حضور داشته و حتی در آن کشور فعالیت‌های هنری و پیگیری‌های مالی دارد. این مسئله به‌هیچ‌وجه به معنای مهاجرت یا فرار نیست.

وی با بیان اینکه «هیچ دلیلی وجود ندارد که پژمان جمشیدی کشورش را ترک کند»، تأکید کرد: ایشان نه اموالش را رها کرده، نه آبرو و حیثیتش را. تمام دارایی و تلاش زندگی‌اش در ایران است. من همواره از مردم شریف، فهیم و آگاه ایران تشکر کرده‌ام که بدون قضاوت عجولانه و با درک بالا، در این ماجرا جانب انصاف را نگه داشتند و منتظر تصمیم نهایی قانون هستند.