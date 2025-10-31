En
گفت‌وگوی مهم وزیران امور خارجه ایران و مصر با گروسی

وزیر امور خارجه مصر با همتای ایرانی خود و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تماس تلفنی برقرار کرد.
گفت‌وگوی مهم وزیران امور خارجه ایران و مصر با گروسی

وبگاه وزارت خارجه مصر نوشت: دو تماس تلفنی بین دکتر بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و آقای «عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران و آقای «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر، انجام شد. این تماس‌ها در چارچوب پیگیری تحولات پرونده هسته‌ای ایران و تلاش برای حمایت از امنیت و ثبات در منطقه با یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای موضوع هسته‌ای ایران انجام شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ طبق این وبگاه، عبدالعاطی بر اهمیت ادامه گفت‌وگو بین دو طرف و از سرگیری و تقویت همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر اساس توافق‌نامه امضا شده در قاهره در ۹ سپتامبر و تلاش برای تشدید تماس‌ها بین طرف‌های ذیربط در دوره آینده تأکید کرد.

براساس این گزارش،‌ این تماس‌ها به دستور رئیس جمهور مصر برای تلاش در جهت کاهش تنش و دستیابی به آرامش در منطقه خاورمیانه انجام می‌شود.
 

وزارت خارجه مصر عباس عراقچی رافائل گروسی آژانس بین المللی
