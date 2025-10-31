آقاي حاکم ممکان درباره وضعیت اختصاص یارانه به خانوارها اظهار کرد: با توجه به تورم فزایندهای که در جامعه وجود دارد، معیار تعیین سقف درآمد برای دریافت یارانه باید دقیقتر و منصفانهتر باشد. رقم ۳۰ میلیون تومان که به عنوان سقف درآمدی خانوار مطرح شده، در واقع مربوط به مجموع درآمد اعضای خانواده است نه سرپرست، و این مسئله از نظر عدالت اجتماعی محل ایراد است.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ وی گفت: اگر معیار، درآمد سرپرست خانوار باشد و فرضاً سرپرست درآمدی بیش از ۳۰ میلیون تومان در ماه داشته باشد، حذف یارانه منطقی است؛ اما زمانی که درآمد مجموع اعضای خانواده مبنا قرار میگیرد، در بسیاری از موارد عدالت رعایت نمیشود. در شرایط تورمی کنونی، حتی اگر سه نفر در یک خانواده مشغول به کار باشند و مجموع درآمد ماهانه آنها به ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان برسد، در شهرهای بزرگی مانند تهران این میزان کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد و با واقعیت اقتصادی خانوارها فاصله دارد.
آقای ممکان افزود: تعیین این سقف درآمدی به شکل فعلی تا حدی دور از انصاف است و لازم است دولت در این زمینه بازنگری کند. با توجه به رشد تورم و افزایش هزینهها پس از حذف ارز ترجیحی، حداقل سقف درآمد برای حذف یارانهها باید بالاتر از ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود تا خانوادهها متضرر نشوند و فشار مضاعفی بر دهکهای پایینتر جامعه وارد نگردد.
او همچنین با اشاره به تعریف دهکها و نحوه محاسبه درآمد خانوار بیان کرد: از نظر شرعی و قانونی، درآمد اعضای خانواده نباید در جمع درآمد سرپرست لحاظ شود، زیرا در قانون مدنی مسئول پرداخت نفقه و تأمین هزینه خانواده فقط سرپرست خانوار است و مرد نمیتواند درآمد همسر یا فرزندان خود را برای این منظور مطالبه کند. محاسبه مجموع درآمد اعضای خانواده در نظام یارانهای کشور برخلاف نص صریح قانون و حتی اصول شرعی است.
آقای ممکان در پایان خاطرنشان کرد: هدف از پرداخت یارانهها باید کمک به بهبود وضعیت معیشتی اقشار کمدرآمد باشد، اما تصمیمهای سلیقهای و ناهماهنگ در تعیین دهکها موجب میشود بخشی از خانوارها که واقعاً نیازمندند از این حمایت محروم بمانند و فشار بیشتری بر آنان وارد شود.