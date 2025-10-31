ازدواج با اتباع غیرایرانی قانونی می شود

معاون وزیر کشور با بیان اینکه کشور افغانستان تلاش ویژهای برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور ما انجام نمیدهد گفت: ما داریم موضوع ازدواج با اتباع غیرایرانی را از شرعی به قانونی تبدیل میکنیم. این موضوع مخالفین و موافقین زیادی دارد، اما فضای کلی این است که به خاطر اینکه ازدواجهای غیرقانونی مشکلاتی را برای بچههایی که ایجاد شدهاند و همچنین برای خانمها ایجاد کرده، موضوع به سمت ازدواج قانونی برود.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، نادر یاراحمدی رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، درباره آخرین وضعیت سازمان ملی مهاجرت گفت: دو روز پیش جلسه اول کمیسیون مشترک را با مجلس داشتیم.
وی با بیان اینکه بیشتر مباحث مطرح شده در روزنامهها از جمله موضوع ازدواج با اتباع غیرایرانی درست نبود، ادامه داد: ما داریم موضوع ازدواج را از شرعی به قانونی تبدیل میکنیم. این موضوع مخالفین و موافقین زیادی دارد، اما فضای کلی در کمیسیون این است که به خاطر اینکه ازدواجهای غیرقانونی مشکلاتی را برای بچههایی که ایجاد شدهاند و همچنین برای خانمها ایجاد کرده، موضوع به سمت ازدواج قانونی پیش برود.
رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تصریح کرد: خوشبختانه در آن جلسه ما نزدیک به ۱۷ بند از ماده ۱ را که تعاریف اساسی بود، مصوب کردیم و فکر میکنیم شاید نزدیک به ۳ ماه دیگر که هفتهای یک بار جلسات تشکیل میشود، این روند ادامه داشته باشد و امیدواریم در این سه ماه بتوانیم به نتیجهای برسیم.
یاراحمدی درباره اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه به همان میزان که اتباع غیرقانونی از کشور خارج میشوند تقریبا ورود اتباع به کشور هم وجود دارد، گفت: اگر در سطح شهر با مردم صحبت کرده باشید تاثیرعدم حضور اتباع غیرمجاز را در سطح شهر میبینید. اگر همین میزان که میروند، برگردند، نباید هیچ تأثیری میدیدید.
وی درباره جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز به کشور گفت: فاصله وضعیت زندگی در افغانستان و ایران، علت اصلی مهاجرت از افغانستان به ایران است، تا حل نشود، به نتیجه نمیرسیم. البته ما مسائل دیگری را شروع کردیم.
معاون وزیر کشور گفت: ما حاضریم بسیاری از این افراد را به صورت قانونی در کشورمان به عنوان کارگر ساده قبول کنیم، چون متخصصین ویژهشان را که اصلاً اخراج نکردیم و فکر میکنیم این موضوع میتواند کنترلشده باشد. اما متأسفانه این انتقاد را به کشور افغانستان داریم که تلاش ویژهای برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور ما انجام نمیدهد.