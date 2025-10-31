En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ازدواج با اتباع غیرایرانی قانونی می شود

معاون وزیر کشور گفت: تبدیل ازدواج را از شرعی به قانونی مخالفین و موافقین زیادی دارد، اما فضای کلی در کمیسیون این است که به خاطر اینکه ازدواج‌های غیرقانونی مشکلاتی را برای بچه‌هایی که ایجاد شده‌اند و همچنین برای خانم‌ها ایجاد کرده، موضوع به سمت ازدواج قانونی پیش برود.
کد خبر: ۱۳۳۷۴۱۰
| |
538 بازدید
ازدواج با اتباع غیرایرانی قانونی می شود

معاون وزیر کشور با بیان اینکه کشور افغانستان تلاش ویژه‌ای برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور ما انجام نمی‌دهد گفت: ما داریم موضوع ازدواج با اتباع غیرایرانی را از شرعی به قانونی تبدیل می‌کنیم. این موضوع مخالفین و موافقین زیادی دارد، اما فضای کلی این است که به خاطر اینکه ازدواج‌های غیرقانونی مشکلاتی را برای بچه‌هایی که ایجاد شده‌اند و همچنین برای خانم‌ها ایجاد کرده، موضوع به سمت ازدواج قانونی برود.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، نادر یاراحمدی رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، درباره آخرین وضعیت سازمان ملی مهاجرت گفت: دو روز پیش جلسه اول کمیسیون مشترک را با مجلس داشتیم. 

وی با بیان اینکه بیشتر مباحث مطرح شده در روزنامه‌ها از جمله موضوع ازدواج با اتباع غیرایرانی درست نبود، ادامه داد: ما داریم موضوع ازدواج را از شرعی به قانونی تبدیل می‌کنیم. این موضوع مخالفین و موافقین زیادی دارد، اما فضای کلی در کمیسیون این است که به خاطر اینکه ازدواج‌های غیرقانونی مشکلاتی را برای بچه‌هایی که ایجاد شده‌اند و همچنین برای خانم‌ها ایجاد کرده، موضوع به سمت ازدواج قانونی پیش برود. 

رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تصریح کرد: خوشبختانه در آن جلسه ما نزدیک به ۱۷ بند از ماده ۱ را که تعاریف اساسی بود، مصوب کردیم و فکر می‌کنیم شاید نزدیک به ۳ ماه دیگر که هفته‌ای یک بار جلسات تشکیل می‌شود، این روند ادامه داشته باشد و امیدواریم در این سه ماه بتوانیم به نتیجه‌ای برسیم. 

یاراحمدی درباره اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه به همان میزان که اتباع غیرقانونی از کشور خارج می‌شوند تقریبا ورود اتباع به کشور هم وجود دارد، گفت: اگر در سطح شهر با مردم صحبت کرده باشید تاثیرعدم حضور اتباع غیرمجاز را در سطح شهر می‌بینید. اگر همین میزان که می‌روند، برگردند، نباید هیچ تأثیری می‌دیدید. 
 
وی درباره جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز به کشور گفت: فاصله وضعیت زندگی در افغانستان و ایران، علت اصلی مهاجرت از افغانستان به ایران است، تا حل نشود، به نتیجه نمی‌رسیم. البته ما مسائل دیگری را شروع کردیم. 

معاون وزیر کشور گفت: ما حاضریم بسیاری از این افراد را به صورت قانونی در کشورمان به عنوان کارگر ساده قبول کنیم، چون متخصصین ویژه‌شان را که اصلاً اخراج نکردیم و فکر می‌کنیم این موضوع می‌تواند کنترل‌شده باشد. اما متأسفانه این انتقاد را به کشور افغانستان داریم که تلاش ویژه‌ای برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور ما انجام نمی‌دهد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ازدواج اتباع اتباع بیگانه قانون وزارت کشور ازدواج قانونی ازدواج شرعی خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مجازات ثبت نکردن عقد چیست؟
مهاجران افغان جز هزینه، فایده‌ای هم برای ما دارند؟!
جزئیات قانون حق ثبت مهریه در صورت تصویب
نظر وزیر پیشنهادی کشور درباره اخراج افغانستانی ها از ایران؛ برنامه دولت جدید چیست؟
برگه‌های سرشماری اتباع خارجی دیگر اعتبار ندارد
سرنوشت لایحه اتباع بیگانه در هاله‌ای از ابهام
آمادگی وزارت کشور برای آموزش مجازی دانش‌آموزان اتباع
اتباع غیرقانونی را به شوره زارهای طالبان روانه کنید
ماجرای عکس یک تبعهٔ غیرمجاز با ماشین پلیس
پیامدهای اجتماعی حضور اتباع غیرمجاز در کشور
چالش‌های ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه
شرط ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان اتباع ۱۴۰۴ اعلام شد
بیانیه وزارت کشور درباره بازگشت مهاجران افغانستانی
آغاز صدور ویزای کار برای اتباع افغانستانی از مهر ۱۴۰۴
ایران امکان پذیرش بیشتر اتباع را ندارد
اینفوگرافیک | آخرین وضعیت خروج اتباع غیرمجاز از کشور
همه چیز راجع به طلاق غیابی و مراحل آن
سن ازدواج برای دختران و پسران چند سال باشد؟
واکنش زاکانی به ادعای غیرقانونی بودن انتصابش
رعایت اصل بی طرفی همه دست اندرکاران صف و ستاد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
تلویزیون عربی: این موشک ایران معادلات را به هم می‌زند
رونمایی ترک‌ها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!
خاخام‌ یهودی: ایران، عامل اصلی لغو نشست باکو
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
صابر کاظمی هنوز زنده است؛ توضیح پزشک صابر را ببینید
کتایون ریاحی به مهران مدیری: وقتی من بازیگر بودم شما بچه بودید
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام
تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی
هادی چوپان: پسرم را از ارث محروم می‌کنم!
هدف غرب قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور و حمله نظامی به آن است/ برخی مسائل منطقه ای قابل مذاکره است
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bv8
tabnak.ir/005bv8