آیا تب طلای جهانی فروکش می‌کند؟

قیمت جهانی طلا در پی کمرنگ شدن امیدها به ادامه داشتن کاهش نرخ بهره با افت ۱۷ دلاری به ازای هر اونس تا مرز ۴۰۰۸ دلار عقب نشینی کرد.
بهای جهانی طلا در معاملات صبح امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ (برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) با افت ۱۷ دلاری (معادل ۰.۴۲ درصد) به ۴۰۰۸ دلار در هر اونس رسید و در مسیر دومین هفته پیاپی کاهشی حرکت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، علت اصلی این افت، از یکسو به کاهش انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در حالی که ۲ ماه تا پایان سال میلادی باقیمانده است بازمی‌گردد و دیگر سو به امضای توافق تجاری موقت میان ایالات متحده و چین.

بر اساس توافق جدید، دو کشور به یک آتش‌بس یک‌ساله در حوزه عناصر نادر و مواد معدنی حیاتی دست یافتند؛ در حالی‌که دونالد ترامپ تعرفه بر واردات فنتانیل را به ۱۰ درصد کاهش داد و در مقابل، پکن تعهد کرد تولید را محدود و خرید سویا از آمریکا را از سر بگیرد. با این حال، کارشناسان نسبت به پایداری این توافق تردید دارند.

از سوی دیگر، جروم پاول رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که کاهش مجدد نرخ بهره در نشست دسامبر قطعی نیست؛ موضوعی که باعث تقویت ارزش دلار تا نزدیک بالاترین سطح ۳ ماهه شد و در نتیجه، خرید طلا برای سرمایه‌گذاران خارجی گران‌تر گردید.

با وجود نوسانات اخیر، فلز زرد همچنان در مسیر رشد ماهانه مثبت قرار دارد و از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

طبق گزارش شورای جهانی طلا (WGC)، بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه سوم سال میلادی جاری ۲۲۰ تن طلا خریداری کرده‌اند که نسبت به فصل قبل ۲۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

قزاقستان بیشترین خرید را داشته و برزیل برای نخستین بار در چهار سال گذشته وارد بازار خرید طلا شده است.
 

