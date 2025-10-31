آیین مقدس، جان بیش از ۱۰۰ نفر را گرفت!

رسانه‌ها روز جمعه گزارش دادند که حداقل ۱۳۳ نفر در ایالت‌های شرقی هند، بیهار و جارکند، در جریان جشنواره هندوی چاث پوجا غرق و بسیاری دیگر مفقود شده‌اند.

در بیهار، ۱۰۸ نفر بر اثر غرق شدن جان خود را از دست دادند و ۱۰ نفر دیگر مفقود گزارش شده‌اند. در جارکند، تعداد این مرگ و میرها ۲۵ نفر بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، غرق شدن‌ها در رودخانه‌ها و سایر منابع آبی در مناطق مختلف این ایالت‌ها در طول برگزاری جشنواره رخ داده است.

دولت محلی پرسنل نیروهای واکنش به بلایای طبیعی را برای ردیابی مفقودین اعزام کرده است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که غواصان و تیم‌های پلیس در عملیات جستجو و نجات شرکت می‌کنند. مقامات از هندوها خواسته‌اند که در سواحل رودخانه‌ها احتیاط کنند و در طول انجام مراسم غسل از رفتن به آب‌های عمیق خودداری کنند.

در طول جشن‌های چات پوجا، جشنواره‌ای که به خدای خورشید اختصاص دارد، صدها هندو تا زانو در آب رودخانه‌ها و برکه‌ها می‌ایستند و گاهی حتی برای غسل مقدس خود را در آب فرو می‌برند.