تقویم ملی تغییر کرد!

با پیگیری‌های مستمر نیروی دریایی ارتش، روز ۹ آذرماه به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.
تقویم ملی تغییر کرد!

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش، با پیگیری‌های مستمر و مؤثر نیروی دریایی راهبردی ارتش، روز ۹ آذرماه به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.

این اقدام ارزشمند در پاسداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه در سال ۱۳۵۰ و با هدف تقویت نمادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و مقابله با ادعاهای واهی دشمنان انجام شده است. این طرح با تدبیر فرماندهی نیروی دریایی ارتش و پیگیری و مکاتبه مدیریت حقوقی نداجا با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نتیجه نهایی رسید.

جزایر سه‌گانه خلیج فارس از اوایل قرن بیستم میلادی و به‌مدت حدود ۷۰ سال در اشغال نیروهای انگلیسی بود. در روز ۹ آذر سال ۱۳۵۰، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی عملیاتی متهورانه توانست این جزایر را مجدداً به آغوش میهن بازگرداند. در جریان این عملیات، سه تن از رزمندگان دلاور نیروی دریایی به نام‌های شهید ناوسروان رضا سوزنچی، ناواستوار حبیب سلگی‌کهریزی و ناوی آیت خانی در جزیره تنب بزرگ به شهادت رسیدند.

در مقابل این اقدامات، مدیریت حقوقی نیروی دریایی ارتش طی سال گذشته گام‌های مؤثری، از جمله «گردآوری و مستندسازی اسناد تاریخی و حقوقی از مراکز اسناد ملی کشور جهت تدوین طرح مبانی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه‌گانه»، « پیشنهاد رسمی ثبت روز ۹ آذر به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه در تقویم کشور» و « برنامه‌ریزی برای مرمت سنگ‌قبر شهدای عملیات بازپس‌گیری جزایر و درج مشخصات عملیات بر روی مزار آنان» در تثبیت و تبیین حقوق تاریخی ایران در خلیج فارس برداشته است.

بر اساس اعلام نیروی دریایی ارتش، ۹ آذر سال جاری مراسم بزرگداشت روز ملی جزایر سه‌گانه با حضور فرماندهان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار خواهد شد.

