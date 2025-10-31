En
کابوس پارک ارم پایان یافت!

سه نفر از اراذل و اوباشی که چندی پیش با ایجاد درگیری و رعب و وحشت در پارک ارم تهران باعث مصدومیت شدید یکی از شهروندان شده بودند، در عملیاتی مشترک توسط پلیس امنیت پایتخت و یگان ویژه نوپو شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۹۹
622 بازدید

سه نفر از اراذل و اوباشی که چندی پیش با ایجاد درگیری و رعب و وحشت در پارک ارم تهران باعث مصدومیت شدید یکی از شهروندان شده بودند، در عملیاتی مشترک توسط پلیس امنیت پایتخت و یگان ویژه نوپو شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، در این حادثه یکی از شهروندان تهرانی به همراه همسر و فرزند خردسال خود برای تفریح به پارک ارم رفته بود که در آنجا با درگیری ناگهانی چند نفر از اراذل و اوباش روبه‌رو می‌شود.

این درگیری به مجروح شدن پدر خانواده منجر شده و صحنه‌ای از رعب و وحشت عمومی را برای حاضران رقم می‌زند.

متهمان پس از ارتکاب این رفتار مجرمانه از محل متواری شدند اما پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با همکاری تیم‌های عملیاتی نوپو با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پیچیده در جنوب پایتخت مخفیگاه آنان را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه، هر سه نفر را دستگیر کرد.

این افراد پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

گفتنی است پلیس پایتخت در ماه‌های اخیر با اجرای طرح‌های ضربتی مقابله با اراذل و اوباش، بیش از صد نفر از عوامل ناامنی و برهم‌زنندگان نظم عمومی را در نقاط مختلف تهران دستگیر کرده است.

اراذل اوباش دستگیری پلیس پایتخت نظم عمومی پلیس تهران
