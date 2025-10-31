بازار طلا و ارز در فاز انتظار/ دلار آزاد پایین آمد، نرخ رسمی صعودی شد!

بازار ارز و طلا در هفته اول آبان ماه، با تعدیل نرخها و عقبنشینی نسبی قیمتها همراه بود؛ روندی که نشان از کاهش هیجان معاملاتی و تثبیت نسبی بازار دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی روند ششروزهی بازار ارز نشان میدهد که دلار آزاد در نخستین هفته آبان با کاهش روبهرو شد، در حالی که نرخ رسمی در مرکز مبادله ارز و طلا روندی معکوس را تجربه کرد.
در ابتدای آبانماه، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد تا ۱۰۸هزار و ۵۵۰ تومان بالا رفت، اما با شروع هفته کاری (سوم آبان)، به کانال ۱۰۶هزار تومانی عقبنشینی کرد و در رقم ۱۰۶هزار و ۹۰۰ تومان تثبیت شد.
در ادامه، دلار آزاد نوسان محدودی را در سطح ۱۰۷هزار و ۸۰۰ تومان تجربه کرد و نهایتاً در دو روز پایانی هفته (چهارشنبه و پنجشنبه)، به ۱۰۷هزار و ۴۰۰ تومان بازگشت؛ قیمتی که نسبت به هفته قبل تر، کاهشی معادل هزار و ۱۵۰ تومان نشان میدهد.
تحلیل روند معاملات نشان میدهد کاهش دلار بیشتر ناشی از فروکش کردن انتظارات تورمی و کاهش تقاضای احتیاطی در بازار آزاد بوده است.
یورو نیز در بازار آزاد مسیر نزولی در پیش گرفت و از ۱۲۶هزار و ۱۰۰ تومان به ۱۲۴هزار و ۳۰۰ تومان رسید؛ افتی معادل هزار و ۸۰۰ تومان در هفته نخست آبان.
در مقابل، در بازار رسمی، یورو و دلار هر دو حرکت صعودی داشتند. به گونهای که قیمت دلار در مرکز مبادله از ۷۲هزار و ۳۰۹ تومان به ۷۲هزار و ۷۰۳ تومان افزایش یافت و نرخ حواله آن در بازار توافقی به ۷۰هزار و ۵۸۶ تومان رسید؛ رشدی حدود ۳۸۴ تومان طی هفته.
همچنین، یورو در مرکز مبادله با رشد ۸۳۵ تومان به رقم ۸۴هزار و ۸۰۱ تومان رسید و نرخ حواله آن در بازار توافقی نیز با افزایش ۸۱۱ تومان به ۸۲هزار و ۳۳۱ تومان رسید.
تفاوت مسیر نرخ رسمی و آزاد را میتوان ناشی از سیاست ارزی بانک مرکزی برای کاهش فاصله دو نرخ و جلوگیری از شکلگیری تقاضا در بازار آزاد دانست. بسیاری از تحلیلگران با استناد به روند عرضه ارز در بازار توافقی و مرکز مبادله، معتقدند که سیاستگذار در تلاش است تا تعادل جدیدی میان نرخهای بازار رسمی و غیررسمی ایجاد کند، هرچند گروهی دیگر نیز تاکید دارند در این مسیر، عوامل غیراقتصادی نظیر تحولات منطقه و ریسکهای ژئوپلیتیک، نقش تعیین کننده دارند.
بازار طلا و سکه تهران نیز همسو با کاهش نرخ ارز، هفتهای نزولی را پشت سر گذاشت.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان هفته به ۱۰میلیون و ۴۳۱هزار تومان رسید؛ حدود ۳۹۳هزار تومان کمتر از هفته قبل.
هر مثقال طلای آبشده نیز با افتی ۱میلیون و ۷۰۰هزار تومانی در سطح ۴۵میلیون و ۱۹۰هزار تومان قرار گرفت.
در بازار سکه، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید که نسبت به هفته پیش، ۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان ارزانتر شده است.
بررسی ها نشان می دهد کاهش قیمت طلا و سکه در داخل، تنها نتیجهی افت دلار نبود؛ بلکه با افت بهای جهانی طلا نیز همزمان شد. در بازارهای جهانی، هر اونس طلا طی هفته گذشته حدود ۱۱۸ دلار کاهش یافت و به کف کانال ۴هزار دلاری رسید.
در روزهای اخیر، بهنظر میرسد بخشی از سرمایهگذاران خرد بازار طلا در حال خروج از موقعیت خرید کوتاهمدت هستند. کاهش سرعت رشد قیمت سکه و طلا، موجب شده تقاضای معاملاتی روزانه تا حدی کاهش یابد و خریدها بیشتر با رویکرد حفظ ارزش دارایی انجام شود تا کسب سود سریع.
در مجموع، بازار ارز و طلا در نخستین هفته آبان شاهد کاهش محدود قیمتها و افت نسبی فعالیتها بود. نرخ رسمی ارز اندکی افزایش یافت، اما دلار و یورو در بازار آزاد عقبنشینی کردند.
در چنین فضایی، نشانههایی از آرامش نسبی، کاهش انتظارات تورمی و تعدیل رفتار سرمایهگذاران به چشم میخورد. تداوم این روند در هفتههای آینده، احتمالاً به تصمیمهای تازهی سیاستگذار، شرایط بازار جهانی طلا و تحولات سیاسی منطقه بستگی خواهد داشت.