هشدار نهایی سازمان ملل به درخواست اتمی ترامپ

فرحان حق خاطرنشان کرد: «ما هرگز نباید میراث فاجعه‌بار بیش از ۲۰۰۰ آزمایش سلاح‌های هسته‌ای انجام شده در ۸۰ سال گذشته را فراموش کنیم. آزمایش هسته‌ای هرگز و تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.»

معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به درخواست ترامپ برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای گفت که سازمان ملل از خطرات هسته‌ای فعلی «نگران» است و همچنین خاطرنشان کرد که نباید اجازه داده شود آزمایش‌های هسته‌ای از سر گرفته شوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «فرحان حق» معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت: « "آنتونیو گوترش" دبیرکل سازمان ملل بارها تاکید کرده است که خطرات هسته‌ای فعلی به طرز نگران‌کننده‌ای بالا هستند و باید از تمام اقداماتی که می‌تواند منجر به اشتباه محاسباتی یا تشدید تنش با پیامدهای فاجعه‌بار شود، اجتناب شود.»

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی خاطرنشان کرد: «ما هرگز نباید میراث فاجعه‌بار بیش از ۲۰۰۰ آزمایش سلاح‌های هسته‌ای انجام شده در ۸۰ سال گذشته را فراموش کنیم. آزمایش هسته‌ای هرگز و تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.»

این واکنش از سوی سخنگوی سازمان ملل در پس اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای مطرح شده است.

رئیس جمهور آمریکا گفته بود که دستور از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را داده است زیرا «دیگران نیز در حال انجام آزمایش هستند» و به نظر می‌رسد که انجام این کار برای ایالات متحده نیز مناسب باشد.

پیش از آن، ترامپ در وبگاه تروث سوشال نوشت که دستور داده است آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای «به طور مساوی» با سایر کشورهایی که ظاهرا برنامه‌های آزمایش هسته‌ای دارند، انجام شود.