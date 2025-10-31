آغاز رقابت مرگبار؛ دست ترامپ روی ماشه اتم!!

معاون رئیسجمهور آمریکا جی دی ونس سلاح هستهای را «بخش مهمی از امنیت ملی آمریکا» خواند و گفت آنها بایستی مورد آزمایش قرار بگیرند.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ اظهارات ونس یک روز بعد از آن مطرح میشود که رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ گفت دستور ازسرگیری فوری آزمایشهای هستهای را به وزارت جنگ ابلاغ کرد.
ونس در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره پست ترامپ در شبکههای اجتماعی، گفت: «ما زرادخانه بزرگی داریم. بدیهی است که روسها هم زرادخانه هستهای بزرگی دارند. چینیها هم همینطور. گاهی اوقات نیاز است آزمایشهایی انجام دهید تا مطمئن شوید که [تسلیحات] به درستی کار میکنند و عملکرد مناسبی دارند.»
او افزود: «اظهارات رئیسجمهور خودبهخود گویاست. اطمینان از عملکرد صحیح این زرادخانه هستهای که در اختیار داریم، بخش مهمی از امنیت ملی آمریکاست و این بخشی از رژیم آزمایشهاست.» با این حال، ونس جزئیاتی درباره نوع آزمایشهایی که ترامپ دستور انجام آن را داده ارائه نکرد اما گفت که این اقدام برای حفظ برتری هستهای آمریکا در برابر رقبا ضروری است.آخرین آزمایش انفجاری هستهای آمریکا در سپتامبر ۱۹۹۲ انجام شد.
رئیسجمهور وقت آمریکا جورج بوش پدر در اکتبر همان سال دستور توقف داوطلبانه آزمایش سلاحهای هستهای آمریکا را اعلام کرد. از آن زمان، آزمایشهای غیرهستهای و شبیهسازیهای کامپیوتری پیشرفته جایگزین انفجارهای واقعی شدهاند.
آمریکا تنها کشوری است که از تسلیحات هستهای در جنگ استفاده کرده و بین ژوئیه ۱۹۴۵ (اولین آزمایش در نیومکزیکو) تا ۱۹۹۲، مجموعاً ۱۰۵۴ آزمایش هستهای انجام داده است،