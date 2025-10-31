En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تهدید شدید تل‌آویو: حملات به لبنان شدت می‌گیرد

در پی ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر تلاش حزب‌الله برای بازسازی توان نظامی خود، منابع عبری از بررسی گزینه‌های تشدید حملات به لبنان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۶۹
| |
556 بازدید
تهدید شدید تل‌آویو: حملات به لبنان شدت می‌گیرد

روزنامه «رأی الیوم» به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی از جمله سازمان رادیو و تلویزیون این رژیم افزود که تل‌آویو در حال بررسی گزینه‌های تشدید حملات نظامی به لبنان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ به نوشته رسانه های رژیم صهیونیستی، این تصمیم در پی ادعای مقامات اسرائیلی مبنی بر تلاش حزب‌الله برای بازسازی توان هجومی و دفاعی خود و انتقال صدها موشک کوتاه‌برد از سوریه به لبنان اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل یک نشست امنیتی ویژه برای بررسی پرونده لبنان برگزار کرد.

یکی از مقامات رژیم صهیونیستی که نامش فاش نشده، مدعی است که حزب‌الله نه‌تنها در حال ترمیم ساختار نظامی خود است، بلکه در این مسیر موفق نیز بوده است.

رژیم صهیونیستی در حالی قصد دارد حملات خود به لبنان را تشدید کند که این رژیم به‌صورت روزانه توافق آتش‌بس با حزب‌الله را که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ ( ۷ آذر ۱۴۰۳) اجرایی شده، نقض کرده و صدها شهید و زخمی در لبنان برجای گذاشته است.

در تازه‌ترین مورد از این نقض‌ها، خبرگزاری رسمی لبنان روز پنجشنبه گزارش داد که نیروهای رژیم اسرائیل بامداد پنجشنبه با نفوذ بیش از هزار متر به خاک لبنان در منطقه بلیدا یک کارمند دولتی را در ساختمان شهرداری این شهر به شهادت رساندند.

ارتش اسرائیل در واکنش به این گزارش، ادعا کرد که ساختمان شهرداری بلیدا به تازگی برای فعالیت‌های حزب‌الله مورد استفاده قرار گرفته است.

در همین حال، جوزف عون رئیس جمهور لبنان با رد این ادعا، برای نخستین‌بار دستور داد که ارتش لبنان به‌طور مستقیم با هرگونه تجاوز نظامی رژیم اسرائیل در مناطق آزادشده جنوب کشور مقابله کند.

گفتنی است؛ رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش‌بس را امضا کرد.

بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون هزاران بار، آن را نقض کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تل آویو حملات نظامی اسرائیل لبنان حزب الله نشست امنیتی رژیم صهیونیستی خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقشه محرمانه و خطرناک نظامیان تل‌آویو برای جنوب لبنان
موافقت اولیه تل‌آویو با آتش‌بس در لبنان
موشک‌های ۳ تُنی حزب‌الله روانه قلب تل‌آویو
گزارش آکسیوس در مورد پاسخ ایران به شرارت اسرائیل
حمله موشکی شدید و بی‌سابقه حزب‌الله به تل‌آویو
تصاویری از اصابت موشک های یمن به تل‌آویو
افشاگری اسرائیل از نقشه انفجار پیجرها در لبنان
لیبرمن: کابینه نتانیاهو شمال را رها کرده است
دبیرکل حزب الله: هرگز سلاحمان را تسلیم دشمن نمی‌کنیم
قطع برق چند شهرک اسرائیلی توسط حزب‌الله
نقض چندباره آتش بس از سوی تل‌آویو
سه پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی زیر آتش حزب الله
واکنش بیروت به خواسته تل‌آویو درباره حزب‌الله
حمله موشکی حزب‌الله لبنان به پایگاه نظامی صهیونیستی
کارخانه نظامی اسرائیل موشک‌باران شد
تلاش آمریکا برای رودر رو کردن ارتش لبنان با حزب الله
ادعای ترور مسئول پروژه موشک‌های نقطه زن حزب الله
آمریکا: احتمال حمله زمینی محدود اسرائیل به لبنان
سناریو شوکه‌کننده‌ حزب‌الله برای اسرائیل
یاوه‌گویی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی علیه ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
تلویزیون عربی: این موشک ایران معادلات را به هم می‌زند
رونمایی ترک‌ها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
خاخام‌ یهودی: ایران، عامل اصلی لغو نشست باکو
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام
تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی
صابر کاظمی هنوز زنده است؛ توضیح پزشک صابر را ببینید
هادی چوپان: پسرم را از ارث محروم می‌کنم!
هدف غرب قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور و حمله نظامی به آن است/ برخی مسائل منطقه ای قابل مذاکره است
کتایون ریاحی به مهران مدیری: وقتی من بازیگر بودم شما بچه بودید
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005buT
tabnak.ir/005buT