روزنامه «رأی الیوم» به نقل از رسانههای رژیم صهیونیستی از جمله سازمان رادیو و تلویزیون این رژیم افزود که تلآویو در حال بررسی گزینههای تشدید حملات نظامی به لبنان است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ به نوشته رسانه های رژیم صهیونیستی، این تصمیم در پی ادعای مقامات اسرائیلی مبنی بر تلاش حزبالله برای بازسازی توان هجومی و دفاعی خود و انتقال صدها موشک کوتاهبرد از سوریه به لبنان اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم اسرائیل یک نشست امنیتی ویژه برای بررسی پرونده لبنان برگزار کرد.
یکی از مقامات رژیم صهیونیستی که نامش فاش نشده، مدعی است که حزبالله نهتنها در حال ترمیم ساختار نظامی خود است، بلکه در این مسیر موفق نیز بوده است.
رژیم صهیونیستی در حالی قصد دارد حملات خود به لبنان را تشدید کند که این رژیم بهصورت روزانه توافق آتشبس با حزبالله را که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ ( ۷ آذر ۱۴۰۳) اجرایی شده، نقض کرده و صدها شهید و زخمی در لبنان برجای گذاشته است.
در تازهترین مورد از این نقضها، خبرگزاری رسمی لبنان روز پنجشنبه گزارش داد که نیروهای رژیم اسرائیل بامداد پنجشنبه با نفوذ بیش از هزار متر به خاک لبنان در منطقه بلیدا یک کارمند دولتی را در ساختمان شهرداری این شهر به شهادت رساندند.
ارتش اسرائیل در واکنش به این گزارش، ادعا کرد که ساختمان شهرداری بلیدا به تازگی برای فعالیتهای حزبالله مورد استفاده قرار گرفته است.
در همین حال، جوزف عون رئیس جمهور لبنان با رد این ادعا، برای نخستینبار دستور داد که ارتش لبنان بهطور مستقیم با هرگونه تجاوز نظامی رژیم اسرائیل در مناطق آزادشده جنوب کشور مقابله کند.
گفتنی است؛ رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتشبس را امضا کرد.
بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج میشدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون هزاران بار، آن را نقض کرده است.