واکنش عراقچی به دستور ترامپ برای آغاز آزمایش اتمی

وزیر امور خارجه ایران اعلام از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای از سوی آمریکا را اقدامی قهقرایی و غیرمسئولانه و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی خواند و با بیان اینکه آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است، گفت: جهان باید یک صدا ایالات متحده را به‌خاطر عادی‌سازی اشاعه چنین سلاح‌های شرورانه‌ای مسئول بشناسد.
واکنش عراقچی به دستور ترامپ برای آغاز آزمایش اتمی

به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امشب (پنجشنبه) ۸ آبان‌ماه به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر از سرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای واکنش نشان داد.

وی در این باره گفت: با تغییر نام «وزارت دفاع» خود به «وزارت جنگ»، زورگوی مجهز به سلاح هسته‌ای دوباره آزمایش سلاح‌های اتمی خود را از سر می‌گیرد.

عراقچی افزود: همین زورگو ، برنامه‌ هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را خطرناک جلوه می‌دهد و تهدید به انجام حملات بیشتر علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ما می‌کند؛ تمام این اقدامات در نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: هیچ تردیدی وجود ندارد: ایالات متحده آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است.
عراقچی گفت: اعلام از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای اقدامی قهقرایی و غیرمسئولانه است و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد:جهان باید یک صدا ایالات متحده را به‌خاطر عادی‌سازی اشاعه چنین سلاح‌های شرورانه‌ای مسئول بشناسد.

