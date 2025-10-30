واکنش عراقچی به دستور ترامپ برای آغاز آزمایش اتمی

به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امشب (پنجشنبه) ۸ آبانماه به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر از سرگیری آزمایش سلاحهای هستهای واکنش نشان داد.
وی در این باره گفت: با تغییر نام «وزارت دفاع» خود به «وزارت جنگ»، زورگوی مجهز به سلاح هستهای دوباره آزمایش سلاحهای اتمی خود را از سر میگیرد.
عراقچی افزود: همین زورگو ، برنامه هستهای صلحآمیز ایران را خطرناک جلوه میدهد و تهدید به انجام حملات بیشتر علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان ما میکند؛ تمام این اقدامات در نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: هیچ تردیدی وجود ندارد: ایالات متحده آمریکا خطرناکترین عامل اشاعه هستهای در جهان است.
عراقچی گفت: اعلام از سرگیری آزمایشهای هستهای اقدامی قهقرایی و غیرمسئولانه است و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی به شمار میرود.
وی تصریح کرد:جهان باید یک صدا ایالات متحده را بهخاطر عادیسازی اشاعه چنین سلاحهای شرورانهای مسئول بشناسد.