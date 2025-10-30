En
قلعه‌نویی: من و همکارانم هر روز لیگ را رصد می‌کنیم

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان مدعی شد به همراه همکارانش هر روز در مرکز ملی فوتبال لیگ و لژیونرها را رصد می‌کنند.
قلعه‌نویی: من و همکارانم هر روز لیگ را رصد می‌کنیم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان که برای تماشای دیدار تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز حضور پیدا کرده بود، در مورد این بازی گفت: درباره بازی باید مربیان دو تیم صحبت کنند. بازی سرعت بالایی داشت که خوشبختانه دو گل هم به ثمر رسید، ولی درباره نکات فنی سرمربیان دو تیم باید صحبت کنند.

وی درباره غیبت تماشاگران در این دیدار خاطرنشان کرد: تماشاگر سرمایه واقعی فوتبال است و لذت فوتبال با حضور تماشاگران است.

سرمربی تیم ملی فوتبال در مورد تماشای دیدار تراکتور و پرسپولیس اظهار داشت: این کار وظیفه ماست. من و همکارانم هر روز در مرکز ملی فوتبال هستیم و لیگ و لژیونرها را رصد می‌کنیم تا بهترین و شایسته‌ترین نفرات را دعوت کنیم.

قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران اعضای تیم ملی خبر فوری
