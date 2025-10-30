En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

همه مدال‌آوران کاروان ایران در بازی‌های آسیایی بحرین

کاروان جمهوری اسلامی ایران امشب و در سومین دوره بازی‌های جوانان آسیایی بحرین ۲۰۲۵ با ۲۲ مدال طلا، ۱۸ مدال نقره و ۳۶ مدال برنز به کار خود پایان داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۵۳
| |
379 بازدید

همه مدال‌آوران کاروان ایران در بازی‌های آسیایی بحرین

به گزارش تابناک، در ادامه مدال آوران کاروان جمهوری اسلامی ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی بحرین ۲۰۲۵ معرفی شده‌اند:

۱.سینا شکوهی طلا کشتی ساحلی 
۲.تورج خدایی طلا کشتی ساحلی 
۳.فوتسال دختران طلا 
۴.هندبال دختران طلا 
۵.مهسا شکیبایی طلا جودو 
۶.امیر محمد حاتمی‌نیا طلا MMA 
۷.امیر مهدی وظیفه طلا MMA
۸.وانیافتحعلی پور طلاMMA 
۹.تیام ده پهلوان طلا MMA 
۱۰.باران جانی طلا موی تای
۱۱.روژان بهنامی طلا موی تای 
۱۲.محمد مهدی غلامی طلا شنا ۱۰۰ متر
۱۳.محمد مهدی غلامی طلا شنا ۲۰۰ متر 
۱۴.بهداد نقی ئی طلا  تکواندو 
۱۵.زینب شهریاری طلا تکواندو 
 ۱۶.پومسه میکس تکواندو طلا 
۱۷.دختران والیبال طلا 
۱۸.پسران والیبال طلا 
۱۹.پارسا طهماسبی طلا کشتی 
۲۰.امیر محمد زرین کام طلا کشتی
۲۱.مرتضی حاج ملا محمدی طلا کشتی
۲۲.حسین یزدانی طلا کشتی  
.......

۱.بسکتبال دختران نقره 
۲.امیرعلی دومیرکلایی کشتی ساحلی نقره 
۳.محمد مهدی فتوحی کشتی ساحلی نقره 
۴.متین چمی پا بوکس نقره 
۵.مهرشاد شرافتمند بوکس نقره 
۶.کبدی دختران نقره 
۷.کبدی پسران نقره 
۸.ایلیا واحدی نقره  MMA
 ۹.محراب مکرمی نقره کوراش 
۱۰.یوسف باغچغی  نقره کوراش
۱۲.ابوالفضل حاجیوند نقره موی تای
۱۲.یاسین موسوی نقره موی تای
۱۳.پینار لطفی زاده نقره تکواندو
۱۴. عسل گل تپه  نقره تکواندو 
۱۵.نسیم قاسمی ضرب نقره وزنه‌برداری 
۱۶.نسیم قاسمی نقره وزنه‌برداری 
۱۷.آرمان الهی نقره کشتی
۱۸.فوتسال آقایان نقره
.............
۱.محمد علیدوستی برنز دومیدانی 
۲.علیرضا صمیمی برنز دومیدانی 
۳.فرزان احمدی برنز بوکس 
۴.فرهود قربانی برنز بوکس 
۵.یکتا صحرایی برنز بوکس 
۶.فاطمه رستگار برنز بوکس 
۷.امیر محمد فراهانی برنز بازی‌های  رایانه‌ای 
۸.ابوالفضل نظری برنز جودو 
۹.سبحان حکیمی برنز جودو 
۱۰.حسین نوین برنز جودو 
۱۱.محمد برفراز برنز جودو 
۱۲.ستایش جلال الدین برنز کوراش 
۱۳.مهسا برزگر برنز کوراش 
۱۴.علی اصغر مرادی برنز MMA 
۱۵. کمند کرمزاد برنز MMA
۱۶.امیر محمد مجیدی نیا برنز مویتای 
۱۷.امیر عباس ساغری برنز مویتای
۱۸.طاها شریفی برنز موی تای 
۱۹.مائده صادق زاده برنز موی تای 
۲۰.سودا آقایی برنز موی تای 
۲۱.علیرضا مرتاضی برنز پنجاک سیلات 
۲۲.بنیامین فرجی برنز تنیس روی میز 
۲۳.محمد جواد گریان برنز تکواندو 
۲۴.محمد امین حبیب زاده برنز تکواندو
 ۲۵.دیانا بابا رحیم برنز تکواندو 
۲۶.میکس پومسه برنز تکواندو 
۲۷.سنا شایگان پومسه برنز
۲۸.مبارزه تیمی میکس برنز
 ۲۹.بهنود نصرتی برنز وزنه برداری 
۳۰.هستی صدیقی برنز وزنه برداری   
۳۲.سید زهرا حسینی برنز وزنه برداری 
۳۳.سید زهرا حسینی برنز وزنه برداری
۳۳.مهسا بهشتی برنز وزنه برداری 
۳۴.حسین یزدانی برنز وزنه برداری
۳۵.سید طاها هاشمی برنز کشتی 
۳۶.محمد پارسا کرمی برنز کشتی

اشتراک گذاری
برچسب ها
بحرین بازی های آسیایی جوانان مسابقات قهرمانی مدال طلا مدال نقره مدال برنز خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
والیبال ایران قهرمان بازی‌های آسیایی جوانان شد
غلامی طلای شنای ۵۰ متر را بر گردن آویخت
مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
نایب قهرمانی پسران فوتسال ایران دربرابر افغانستان
دومین برنز بوکس بانوان به دست آمد
مدال طلای آسیا بر گردن دختر جودوکای ایران + عکس
شکست سنگین عربستان مقابل پسران فوتسالی ایران
تاریخ‌سازی دختران والیبال ایران با کسب مدال طلا
دو برنز جهانی دیگر برای امیدهای ایران
عکس: بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین
برنز بختیاری، آخرین مدال تکواندوی مردان ایران
تیم فوتسال جوانان ایران با جشنواره گل به فینال صعود کرد
شاهکار هندبال دختران ایران در بازی‌های آسیایی
طلای سنگین‌وزن کشتی آزاد امیدها به ایران رسید
حسین نوین به نشان برنز جودو جوانان آسیا رسید
سیدطاها هاشمی در کشتی آزاد به مدال رسید
آرمان الهی به مدال نقره کشتی آزاد رسید
برنز تیمی تکواندو به ایران رسید
مهسا بهشتی در یکضرب فوق سنگین برنزی شد
سبحان حکیمی به مدال برنز جودو رسید 
قهرمانی فوتسال دختران ایران در آسیا
آخرین طلای کاروان جوانان ایران به وزنه‌برداری رسید
بهنود نصرتی در دوضرب برنزی شد
۲ طلا و ۲ نقره برای کشتی ساحلی جوانان ایران در آسیا
آلما حسینی دومین مدال برنز را هم دشت کرد
ایران در بخش بازی‌های رایانه‌ای مدال گرفت
محمدپارسا کرمی به مدال برنز رسید
اولین مدال آسیایی تیم بانوان در تاریخ راگبی ایران
یک نقره و برنز برای کوارش ایران
برنز آلما حسینی در یکضرب دسته ۶۹ کیلوگرم
پایان کار نمایندگان کشتی آزاد ایران با ۳ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز 
پایان مسابقات پومسه با ۳ طلا و ۳ برنز برای ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۷ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۵ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۷ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۴ نظر)
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005buD
tabnak.ir/005buD