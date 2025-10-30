به گزارش تابناک، در ادامه مدال آوران کاروان جمهوری اسلامی ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی بحرین ۲۰۲۵ معرفی شدهاند:
۱.سینا شکوهی طلا کشتی ساحلی
۲.تورج خدایی طلا کشتی ساحلی
۳.فوتسال دختران طلا
۴.هندبال دختران طلا
۵.مهسا شکیبایی طلا جودو
۶.امیر محمد حاتمینیا طلا MMA
۷.امیر مهدی وظیفه طلا MMA
۸.وانیافتحعلی پور طلاMMA
۹.تیام ده پهلوان طلا MMA
۱۰.باران جانی طلا موی تای
۱۱.روژان بهنامی طلا موی تای
۱۲.محمد مهدی غلامی طلا شنا ۱۰۰ متر
۱۳.محمد مهدی غلامی طلا شنا ۲۰۰ متر
۱۴.بهداد نقی ئی طلا تکواندو
۱۵.زینب شهریاری طلا تکواندو
۱۶.پومسه میکس تکواندو طلا
۱۷.دختران والیبال طلا
۱۸.پسران والیبال طلا
۱۹.پارسا طهماسبی طلا کشتی
۲۰.امیر محمد زرین کام طلا کشتی
۲۱.مرتضی حاج ملا محمدی طلا کشتی
۲۲.حسین یزدانی طلا کشتی
.......
۱.بسکتبال دختران نقره
۲.امیرعلی دومیرکلایی کشتی ساحلی نقره
۳.محمد مهدی فتوحی کشتی ساحلی نقره
۴.متین چمی پا بوکس نقره
۵.مهرشاد شرافتمند بوکس نقره
۶.کبدی دختران نقره
۷.کبدی پسران نقره
۸.ایلیا واحدی نقره MMA
۹.محراب مکرمی نقره کوراش
۱۰.یوسف باغچغی نقره کوراش
۱۲.ابوالفضل حاجیوند نقره موی تای
۱۲.یاسین موسوی نقره موی تای
۱۳.پینار لطفی زاده نقره تکواندو
۱۴. عسل گل تپه نقره تکواندو
۱۵.نسیم قاسمی ضرب نقره وزنهبرداری
۱۶.نسیم قاسمی نقره وزنهبرداری
۱۷.آرمان الهی نقره کشتی
۱۸.فوتسال آقایان نقره
.............
۱.محمد علیدوستی برنز دومیدانی
۲.علیرضا صمیمی برنز دومیدانی
۳.فرزان احمدی برنز بوکس
۴.فرهود قربانی برنز بوکس
۵.یکتا صحرایی برنز بوکس
۶.فاطمه رستگار برنز بوکس
۷.امیر محمد فراهانی برنز بازیهای رایانهای
۸.ابوالفضل نظری برنز جودو
۹.سبحان حکیمی برنز جودو
۱۰.حسین نوین برنز جودو
۱۱.محمد برفراز برنز جودو
۱۲.ستایش جلال الدین برنز کوراش
۱۳.مهسا برزگر برنز کوراش
۱۴.علی اصغر مرادی برنز MMA
۱۵. کمند کرمزاد برنز MMA
۱۶.امیر محمد مجیدی نیا برنز مویتای
۱۷.امیر عباس ساغری برنز مویتای
۱۸.طاها شریفی برنز موی تای
۱۹.مائده صادق زاده برنز موی تای
۲۰.سودا آقایی برنز موی تای
۲۱.علیرضا مرتاضی برنز پنجاک سیلات
۲۲.بنیامین فرجی برنز تنیس روی میز
۲۳.محمد جواد گریان برنز تکواندو
۲۴.محمد امین حبیب زاده برنز تکواندو
۲۵.دیانا بابا رحیم برنز تکواندو
۲۶.میکس پومسه برنز تکواندو
۲۷.سنا شایگان پومسه برنز
۲۸.مبارزه تیمی میکس برنز
۲۹.بهنود نصرتی برنز وزنه برداری
۳۰.هستی صدیقی برنز وزنه برداری
۳۲.سید زهرا حسینی برنز وزنه برداری
۳۳.سید زهرا حسینی برنز وزنه برداری
۳۳.مهسا بهشتی برنز وزنه برداری
۳۴.حسین یزدانی برنز وزنه برداری
۳۵.سید طاها هاشمی برنز کشتی
۳۶.محمد پارسا کرمی برنز کشتی