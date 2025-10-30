En
از سرگیری مذاکرات میان پاکستان و افغانستان

پاکستان و افغانستان مذاکرات میان خود را در استانبول و با میانجی‌گری ترکیه و قطر از سر خواهند گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۴۹
3 بازدید
از سرگیری مذاکرات میان پاکستان و افغانستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «خواجه محمد آصف»، وزیر دفاع پاکستان گفت که هیئت پاکستانی که در استانبول بوده بازگشت خود را به تعویق انداخته و قرار است مذاکرات خود با هیات افغانستان را ادامه دهد.

آصف اشاره کرد که پاکستان با از سرگیری مذاکرات با افغانستان به درخواست ترکیه موافقت کرده است.

برخی منابع امنیتی گفتند که تصمیم تداوم مذاکرات میان پاکستان و افغانستان با هدف ایجاد فرصتی دیگر برای صلح اتخاذ شده است.

تمرکز در این مذاکرات بر خواسته اساسی پاکستان یعنی اقدامات واضح و قابل تحقق و موثر افغانستان علیه تروریسم خواهد بود.

سازمان رسانه افغانستان نیز اعلام کرد که مذاکرات میان طرفین در استانبول و با میانجی‌گری ترکیه و قطر از سر گرفته خواهد شد.

