مدیر روابط عمومی باشگاه ذوب‌آهن گفت: مسئله زیان انباشته باشگاه ما قدیمی است و برای حل آن طرح افزایش سرمایه تهیه شده که به‌زودی برای تصویب و اجرا به هیئت مدیره کارخانه ارائه می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از اصفهان، امروز پنجشنبه در پی انتشار اسناد مالی باشگاه ذوب‌آهن در سایت کدال خبری منتشر شد که اهالی فوتبال اصفهان را شوکه کرد؛ باشگاه ذوب‌آهن در خطر انحلال است.

بر اساس گزارشات منتشر شده باشگاه ذوب‌آهن ۴۶۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد که این رقم حدود ۱۸ هزار و ۴۳۰ برابر سرمایه باشگاه است و همین موضوع باعث شد تا حسابرس درخواست مجمع عمومی فوق‌العاده دهد و احتمال انحلال ذوب‌آهن مطرح شود.

براساس قانون، شرکت‌هایی که زیان انباشته‌شان از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر باشد، مشمول ماده ۱۴۱ شده و باید درباره انحلال یا بقای آنها تصمیم‌گیری شود.

در همین رابطه شروین شلایی مدیر روابط عمومی باشگاه ذوب‌آهن در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به وضعیت مالی این باشگاه گفت: مسئله زیان انباشته باشگاه موضوع تازه‌ای نیست و از آنجا که سرمایه اولیه باشگاه تنها ۲۵۰ میلیون ریال ثبت شده، هر سال موضوع افزایش نسبت زیان به سرمایه و دارایی مطرح می‌شود.

وی در ادامه افزود: برای حل این مسئله، طرح افزایش سرمایه باشگاه ذوب‌آهن تدوین شده است و در اسرع وقت جهت تصویب و اجرا به هیئت مدیره محترم کارخانه ذوب‌آهن ارائه خواهد شد.

شلایی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، اصلاح ساختار مالی باشگاه و فراهم‌سازی زمینه لازم برای تداوم حضور مؤثر ذوب‌آهن در رقابت‌های فوتبال کشور است.