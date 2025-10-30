En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش باشگاه ذوب‌آهن به احتمال انحلال

مدیر روابط عمومی باشگاه ذوب‌آهن گفت: مسئله زیان انباشته باشگاه ما قدیمی است و برای حل آن طرح افزایش سرمایه تهیه شده که به‌زودی برای تصویب و اجرا به هیئت مدیره کارخانه ارائه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۳۹
| |
676 بازدید
واکنش باشگاه ذوب‌آهن به احتمال انحلال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از اصفهان، امروز پنجشنبه در پی انتشار اسناد مالی باشگاه ذوب‌آهن در سایت کدال خبری منتشر شد که اهالی فوتبال اصفهان را شوکه کرد؛ باشگاه ذوب‌آهن در خطر انحلال است.

بر اساس گزارشات منتشر شده باشگاه ذوب‌آهن ۴۶۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد که این رقم حدود ۱۸ هزار و ۴۳۰ برابر سرمایه باشگاه است و همین موضوع باعث شد تا حسابرس درخواست مجمع عمومی فوق‌العاده دهد و احتمال انحلال ذوب‌آهن مطرح شود.

براساس قانون، شرکت‌هایی که زیان انباشته‌شان از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر باشد، مشمول ماده ۱۴۱ شده و باید درباره انحلال یا بقای آنها تصمیم‌گیری شود.

در همین رابطه شروین شلایی مدیر روابط عمومی باشگاه ذوب‌آهن در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به وضعیت مالی این باشگاه گفت: مسئله زیان انباشته باشگاه موضوع تازه‌ای نیست و از آنجا که سرمایه اولیه باشگاه تنها ۲۵۰ میلیون ریال ثبت شده، هر سال موضوع افزایش نسبت زیان به سرمایه و دارایی مطرح می‌شود.

وی در ادامه افزود: برای حل این مسئله، طرح افزایش سرمایه باشگاه ذوب‌آهن تدوین شده است و در اسرع وقت جهت تصویب و اجرا به هیئت مدیره محترم کارخانه ذوب‌آهن ارائه خواهد شد.

شلایی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، اصلاح ساختار مالی باشگاه و فراهم‌سازی زمینه لازم برای تداوم حضور مؤثر ذوب‌آهن در رقابت‌های فوتبال کشور است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ذوب آهن باشگاه ورزشی باشگاه فوتبال بدهی انحلال تکذیب خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
باشگاه ذوب‌آهن در آستانه انحلال!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۷ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۵ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۷ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۴ نظر)
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005btz
tabnak.ir/005btz